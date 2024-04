Tutor do cão que morreu após falha da Gol cresce em número de seguidores

Joca, o Golden retriever de 4 anos que morreu após falha na logística da companhia aérea Gol, comoveu o país desde o ocorrido na segunda-feira (22/4). O pet que era para ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop (MT), foi mandado para Fortaleza (CE). Ao retornar para Guarulhos, a empresa encontrou o animal sem vida.

O tutor, João Fantazzini, alega que o animal tinha atestado do veterinário para uma viagem curta de 2h, tempo suficiente para o trajeto entre Guarulhos e Sinop. Porém, devido o erro da companhia área, o cão acabou ficando cerca de 8h, entre idas e vindas, dentro do porão da aeronave. Após a morte do animal, a companhia aérea suspendeu o transporte de pets no porão por 30 dias.

O caso ganhou tanta repercussão que o dono do Joca cresce cada vez mais em número de seguidores nas redes sociais. Logo após o ocorrido, João tinha 8 mil seguidores na conta do Instagram. Hoje, quarta-feira (24/4), está com 40,4 mil seguidores. A hashtag "#justiça por Joca", percorre as redes sociais e ganha cada vez mais notoriedade.

Alegando negligência por parte da companhia aérea, muitos oferecem ajuda profissional a João. Alguns internautas criticam a política da empresa. “Já está mais que na hora das companhias aéreas atualizarem e aceitarem animais de grande porte JUNTO COM O SEU TUTOR NA CABINE. Exigimos isso! Nossos animais são parte da família!!!! #justiçapelojoca”, disse uma. Outras oferecem ajuda profissional, “João, sou advogada, mãe de golden e não consigo imaginar sua dor! Embora não traga o seu bebê de volta, não podemos deixá-los saírem impunes. Me coloco à disposição!”, escreveu outra.

Joca também tem um perfil no Instagram, criado e controlado por Fantazzini, desde agosto de 2019. Após a tragédia, está com 43,3 mil seguidores. A última postagem no perfil antes do embarque foi: “Meu pai disse que vamos nos mudar para bem longe! Já estou ansioso para andar de avião”.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori