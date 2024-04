Brasileiro entra para o Guinness Book com feito inusitado; veja vídeo

O brasileiro Renato Bayama Gaia entrou para o Guinness Book - o livro dos recordes - com um feito inusitado: emparelhar 10 livros no menor tempo - (crédito: GuinnessWorldRecords/Reprodução)

O brasileiro Renato Bayama Gaia entrou para o Guinness Book - o livro dos recordes - com um feito inusitado: emparelhar 10 livros no menor tempo. O médico e lutador de taekwondo conseguiu realizar o feito em apenas 6,94 segundos. Para bater o recorde, ele precisou levantar todas as obras, que estavam sobre a mesa na posição horizontal e colocá-las 'de pé', na posição vertical.

O recorde anterior era do malaio Lim Kai Yi, que fez o mesmo em 8,8 segundos, em dezembro de 2023. Antes, o italiano Rocco Mercurio havia feito o tempo de 9,1 segundos.

Desde que o Guinness começou a registrar a façanha, em 2022, sete tentativas de sucesso ocorreram: no Reino Unido, Itália, Malásia e Brasil.

