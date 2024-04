TRE-CE abre vagas de estágio para estudantes de graduação e pós

MR Marina Rodrigues - Especial para o Correio

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) - (crédito: Acervo Eletrônico do TRE-CE/Reprodução)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) está selecionando estagiários de graduação e pós-graduação para preenchimento de cadastro reserva. O cadastro é gratuito e deve ser feito, em primeiro momento, pelas universidades, faculdades e centros universitários junto ao órgão. O edital do processo foi publicado nesta semana e pode ser conferido aqui.

Os graduandos terão direito à bolsa mensal de R$1.302, com carga horária de 20 horas semanais, e os pós-graduandos, de R$ 2.343,25, com 25 horas semanais. Também são oferecidos benefícios como auxílio-transporte, pago por dia efetivamente estagiado nas dependências físicas do Tribunal, e seguro para acidentes pessoais. A experiência tem duração mínima de seis meses, podendo ser prorrogada até dois anos.

Etapas

Os postos de estágio serão as unidades administrativas localizadas na sede, nos cartórios, nas diretorias e polos administrativos, e o certame será realizado em três fases, de forma conjunta. Confira o cronograma abaixo:

Até 10 de maio - cadastramento das instituições de ensino;

De 16 de maio a 20 de junho - processo de seleção de estagiários, a ser organizado pelas próprias entidades;

Até 22 de junho - prazo final para envio das listas dos alunos selecionados pelas instituições;

5 de julho - divulgação do resultado final na página TRE-CE: http://www.tre-ce.jus.br/. Os convocados terão prazo de três dias úteis para o encaminhamento de documentos.

Requisitos

Poderão concorrer graduandos e pós-graduandos nas seguintes áreas: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência Política, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Design Gráfico, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Gestão Ambiental, História, Jornalismo, Logística, Pedagogia, Publicidade, Propaganda e Marketing, Projetos, Secretariado, Serviço Social, TI/Gestão da Informação, TI/Engenharia da Computação, TI/Rede de Computadores, TI/Sistemas e Mídias Digitais e TI/Ciência da Computação.

Os estudantes devem estar regularmente matriculados em cursos presenciais ou à distância e ter cursado, no mínimo, 50% dos créditos obrigatórios do curso, com média global não inferior a sete.

A convocação será de acordo com a ordem de classificação dos candidatos, à medida que as vagas surgirem no programa. Estudantes que se declararem pessoas com deficiência (PCDs) têm prioridade.