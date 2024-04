Tráfico internacional: PF prende 18 pessoas com drogas no estômago

A Polícia Federal prendeu em flagrante 18 pessoas que tentavam embarcar para o exterior com drogas encapsuladas no estômago. As prisões ocorreram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo entre segunda (29/4) e terça-feira (30/4).

As forças de segurança usam um escâner corporal para detectar a droga no estômago do passageiro suspeito. Também há um trabalho de inteligência para identificar os potenciais criminosos e as pessoas que são utilizadas como 'mulas' para os facções criminosas.

Após a prisão, os detidos são encaminhados para o hospital para expelir de forma segura a droga engolida.

A Polícia Federal tem intensificado a fiscalização nos aeroportos do país, em especial os que realizam voos internacionais, e só nos primeiros meses de 2024 já prendeu 53 pessoas em flagrante tentando embarcar com drogas. No ano passado inteiro, foram detidas 44 pessoas, o que corresponde a um aumento de 20% na comparação com 2023.