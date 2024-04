Primeiro crematório de Brasília começa a funcionar nesta terça (30/4)

A concessionária Campo da Esperança Serviços Ltda. inaugura o primeiro crematório de Brasília, nesta terça-feira (30/4). O novo serviço funcionará diariamente, das 8 às 18 horas, em prédio construído ao lado do portão principal do Cemitério Campo da Esperança.

O prédio de 289 m², custou cerca de R$ 3,5 milhões para a Campo da Esperança Serviços, que também será a empresa prestadora do serviço. O local conta com uma sala de despedida com capacidade para 40 pessoas, uma câmara fria para armazenar até seis urnas funerárias, um forno-crematório, uma sala de resíduos (para descarte de materiais como luvas e aventais dos funcionários e itens que não serão incinerados, como flores) e um banheiro com acessibilidade.

De acordo com informações da concessionária, o primeiro projeto para a construção do crematório foi apresentado ao Governo do Distrito Federal (GDF) em 2002. Somente em 2020, após aprovação da, até então, última versão do projeto, o forno-crematório foi adquirido pela concessionária. Já a construção do crematório se iniciou dois anos depois, em 2022 (após emissão do alvará de construção), e a conclusão da obra ocorreu em novembro do mesmo ano.

Em outubro de 2023, após a concessão do Habite-se do prédio, o forno-crematório começou a ser testado e calibrado como parte conclusiva do processo de obtenção da licença de instalação, emitida pelo Ibram. Em abril de 2024, o crematório de Brasília obteve a licença de funcionamento, também emitida pelo Ibram, e os valores a serem cobrados foram aprovados e publicados pelo GDF.

Serviço

A cremação de corpos custa R$ 6 mil, enquanto a cremação de restos mortais ou membros, R$ 1.206,16. O prazo para a entrega das cinzas é de até 72 horas. No caso de uma solicitação urgente, é aplicada uma taxa extra de R$ 967,50 para que as cinzas sejam entregues dentro de 24 horas.

Para agendar serviços como cremação, velório, exumação e sepultamento, basta entrar em contato com a central de atendimento telefônico através do número (61) 3245-7841. Durante a cerimônia, o representante da família deve apresentar a documentação necessária na administração do cemitério.

O forno possui capacidade para até 12 cremações diárias, cada uma com duração de duas horas. No entanto, na prática, esse limite será ajustado de acordo com o horário de funcionamento, e atualmente, não há previsão para cremações noturnas. Além disso, é necessário um período de resfriamento do equipamento após a atividade.