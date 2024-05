Vacina da gripe será ampliada para todo o público acima de seis meses

O público-alvo da vacina contra a gripe será ampliado para todas as pessoas com mais de seis meses de vida. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na noite desta terça-feira (30/4), por uma rede social. De acordo com ela, a medida foi antecipada para responder ao aumento dos casos de influenza.

A medida só não abarcará a região Norte, que já teve a antecipação da vacina em novembro do ano passado. "Além disso, dependendo do estoque de vacinas e da situação dos casos em cada localidade, poderá haver restrições pontuais para certas faixas etárias a fim de garantir a vacinação dos grupos prioritários, mas de forma excepcional", disse a ministra.

A vacinação contra a gripe vai ser ampliada para pessoas acima de 6 meses de idade. Estamos antecipando essa medida para responder ao aumento dos casos de influenza. (1/4) — Nísia Trindade Lima (@nisia_trindade) April 30, 2024

A campanha de imunização contra a gripe começou mais cedo este ano, em março. O imunizante estava disponível para os grupos prioritários nos postos de saúde. Segundo o governo, a meta é vacinar 90% desse público.