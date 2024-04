Ao lado de Nísia e Zé Gotinha, Lula se vacina contra gripe: "Não vira jacaré"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou, nesta segunda-feira (8/4), a vacina contra a gripe, durante evento no Palácio do Planalto. Segundo ele, o gesto visa incentivar os brasileiros a também se vacinarem contra a doença, já que a campanha contra a influenza está em andamento.



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o Zé Gotinha, símbolo do Programa Nacional de Imunização, estavam presentes.

“Vou tomar aqui, agora, a vacina, para incentivar o povo brasileiro a tomar vacina outra vez. Com a vacina, a gente não vira jacaré, não vira o que a gente não quer. Vacina a gente evita de pegar doenças que podem matar as pessoas”, declarou o petista.

Lula foi imunizado após coletiva de imprensa para apresentar um balanço da ações da Saúde em 2023 e anunciar medidas para reduzir as filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos temas abordados foi a queda na cobertura vacinal do país desde 2016, bem como a campanha de vacinação reforçada pela gestão atual.

Vacina salva vidas

O Ministério da Saúde lançou recentemente, em março, a campanha de vacinação contra a gripe no país. O imunizante está disponível para os grupos prioritários nos postos de saúde. Segundo o governo, a meta é vacinar 90% desse público. Ao 78 anos, Lula faz parte desse grupo e iria se imunizar na semana passada, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Brasília, mas o compromisso foi cancelado.

“O presidente Lula dá aqui o exemplo de que a vacina salva vidas. Existe vacina para todas as fases da nossa vida, e vamos lembrar da importância. Estamos neste momento com a vacinação nas escolas. A vacina da poliomielite. Nós não podemos ter o retorno da poliomielite no Brasil. A vacina para sarampo, para HPV, pensando nos jovens”, declarou também Nísia.