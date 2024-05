Jornais internacionais repercutem chuvas no RS: "Desastre"

De acordo com o The New York Times, as últimas quatro horas de abril receberam 70% da quantidade de chuva esperada para o mês todo - (crédito: AFP)

As chuvas intensas que assolam o Rio Grande do Sul foram pauta de veículos internacionais nesta quinta-feira (2/5). Até o momento, 29 pessoas morreram no estado por conta da condição meteorológica.

O jornal argentino Clarín ressaltou que a ocorrência é o "pior desastre" na história do Rio Grande do Sul, como dito pelo presidente Lula. "As condições climáticas hostis dificultam os regastes. O Instituto de Meteorologia Brasileiro (Inmet) previu ventos fortes com descargas elétricas, granizo e precipitação que poderiam superar os 200 mm", informou o periódico.

Manchete do jornal Clarín (foto: Reprodução/Captura de Tela/Jornal Clarín (02/05/2024))

De acordo com o The New York Times, as últimas quatro horas de abril receberam 70% da quantidade de chuva esperada para o mês todo. "As chuvas fizeram transbordar rios em toda a região baixa do vale central do estado, inundando cidades, causando a queda de uma ponte, bloqueando estradas e provocando deslizamentos de terra", publicou o jornal, junto com imagens das cidades afetadas pela chuva.

Manchete do The New York Times (foto: Reprodução/Captura de Tela/The New York Times (02/05/2024))

O jornal português Público relembrou as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em setembro do ano passado, o que descreveu como "o maior desastre natural das últimas décadas". "Prevê-se que nos próximos dias a situação se agrave e que mais cidades sejam atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul, tendo em conta o aumento significativo do caudal dos rios da região", expôs o jornal.

Manchete do jornal Público (foto: Reprodução/Captura de Tela/Jornal Público (02/05/2024))