Loja Havan em Lajeado (RS) é inundada durante cheias no estado

Uma loja da Havan foi inundada no município de Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, durante as fortes chuvas que atingem o estado. Pelas redes sociais, a loja de varejo informou que outras unidades da marca foram atingidas pela água nos municípios de Santa Maria, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Canela, Lajeado e Santa Rosa.

A inauguração da unidade 146, em Santa Rosa, que seria realizada neste fim de semana, foi adiada para o dia 11/5.

Barragem rompe parcialmente no RS; governador pede para evacuar região

Chuvas no RS: Gramado está em risco de inundação e barragem de rompimento

Os proprietários da loja também disponibilizaram dois helicópteros para ajudar no socorro das vítimas.







As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram mais de 5 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Treze pessoas morreram e 21 estão desaparecidas.

A Força Aérea Brasileira realiza o resgate das vítimas isoladas nas regiões atingidas dia e noite.

Nesta quinta-feira (5/2) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no local para verificar a situação e disse que a prioridade no momento é salvar vidas. Pelo menos 38 trechos de rodovias estão interditados na região.

O governador do estado, Eduardo Leite acredita que essa poderá ser a maior tragédia do estado.