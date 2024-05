Censo: metade da população indígena do Brasil tem menos de 25 anos

Mais da metade (56,10%) dos indígenas brasileiros têm menos de 30 anos. Já a idade mediana, que é um indicador que divide um grupo entre os 50% mais jovens e os 50% mais velhos, é de 25 anos para os indígenas e de 35 para a população do Brasil como um todo. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (3/5).

Segundo o IBGE, quando residem dentro de terras indígenas, os nativos têm uma idade mediana de 19 anos. A menor idade mediana encontra-se na região Norte, com 21 anos de idade, seguida da região Centro-Oeste com 23 anos de idade, e da Região Sul com 27 anos de idade. As idades medianas mais elevadas foram contabilizadas nas regiões Nordeste e Sudeste com, respectivamente, 32 e 36 anos.

“A publicação traz uma atualização do perfil demográfico dessa população em relação ao Censo 2010. Esses dados são importantes para subsidiar as políticas educacionais indígenas, que têm uma política de educação diferenciada, assim como políticas de saúde, como vacinação de crianças, e assistência, que dependem desse recorte de faixa etária e sexo”, explica Marta Antunes, responsável pelo Projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE.

Os dados do IBGE também revelam que 10,65% da população indígena tem 60 anos ou mais. O maior peso percentual concentra-se na faixa de idade entre zero e 14 anos, que representa 29,95% da população indígena, seguida da faixa entre 15 e 29 anos, com 26,15%, e 30 a 44 anos, com 19,63%.

Essa característica etária também é observada entre a população indígena que reside em terras indígenas, onde a faixa mais jovem (zero a 14 anos) chega a 40,54%. O grupo de idade entre 15 e 29 anos de idade corresponde a 28,37% da população indígena que reside nesses territórios, seguido do grupo de 30 a 44 anos (16,49%), 45 a 59 anos (8,71%) e 60 anos ou mais (5,89%).

“Na população indígena que reside em terras indígenas, percebe-se que há uma estrutura etária mais jovem e uma redução do peso da população idosa indígena tanto quando comparado com o total da população indígena quanto com a população total do país”, frisa Marta.

Região Norte tem menor índice de envelhecimento da população indígena

A população indígena apresentou um índice de envelhecimento de 35,55, o que indica que há 35 indígenas de 60 anos ou mais para cada 100 pessoas indígenas de idade até 14 anos no país.

O menor índice de envelhecimento da população originária foi encontrado na região Norte (19,9), indicando que há 19 pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 pessoas até 14 anos de idade, seguida da Centro-Oeste (29,2), Sul (41,39), Nordeste (61,49) e Sudeste (98,23).