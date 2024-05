Entenda a polêmica envolvendo pastor acusado de beijar a própria filha

O pastor Lucinho Barreto, membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, gerou indignação ao afirmar que já beijou a filha na boca em um momento em que ela estava “distraída”. O relato foi feito pelo próprio pastor durante uma conferência onde Lucinho falava para mil homens na quinta-feira (2/5). O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais.

O vídeo começa com o pastor dizendo que já beijou a filha. "Eu peguei minha filha um dia. Dei beijo nela, falei que a amava. Ela passava, e eu falava: 'Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego'. Aí ela ficava assim: 'Credo, pai. Você já é da mamãe'. Aí (eu) dava beijo nela".

"Um dia ela se distraiu, e eu dei um beijo na boca dela. Ela falou: 'O que é isso, pai?'. Falei que é porque quando encontrasse seu namorado, falaria assim: 'Você é o segundo, eu já beijei'’, disse o pastor arrancando risadas da plateia.

Na internet, no entanto, o vídeo não repercutiu de forma positiva. “Esse vídeo do pastor falando que beijou a filha, doença do caralho (ele) merecia uma surra muito bem dada e ir pra cadeia”, disse uma usuária do X, antigo Twitter.

“Passou o vídeo daquele pastor falando que beijou a filha dele, que gatilho meu Deus! Os maiores abusos em crianças e adolescentes acontece dentro de casa e o próprio familiar comete isso, devemos proteger nossas crianças que vontade de matar esse desgraçado”, disse outro internauta.



Filha defendeu o pai

Após repercussão da fala, Emily Barreto Michara, a filha do pastor postou no perfil oficial do Instagram um pronunciamento sobre o assunto. Segundo Emily, o trecho que viralizou foi cortado e retirado de contexto. A jovem, que é casada e tem um filho, negou qualquer tipo de abuso e afirmou que o líder religioso sempre foi para ela “um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa”.

“Meu pai nunca me beijou de língua, nunca fez nada comigo”, garante. “No máximo selinho de pai, mãe.” Emily diz que a situação toda é um “absurdo”, que “tiraram a fala totalmente do contexto” e que ela não estava sendo coagida a nada. Defende o pai diversas vezes e afirma que “tinha espaço, tinha liberdade com ele”.

Pronunciamento do pastor após repercussão do caso

"Fiz o comentário a respeito da minha filha naquele vídeo. Haviam mil homens, era uma reunião de homens, e estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos, que hoje tem sido muito atacados nessa área. Fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece sabe como eu sou, faço uma pregação sempre leve, alegre. Mas agora estão tirando de contexto o que eu quis dizer ali", disse o pastor em um vídeo após a repercussão do caso.

Barreto afirmou ainda que deu um "beijo inocente e puro" na filha "com o intuito de levantar a autoestima dela". "Não foi nada além disso. Odeio tudo que tem a ver com pedofilia e abuso infantil. Acho que criança não namora." O pastor também pediu desculpas para pessoas que ficaram "entristecidas" com o comentário dele. "Estão tirando de contexto. A única coisa que quis dizer é que nós, pais, temos que amar, cuidar, beijar e abraçar nossos filhos e dizer o quanto eles são maravilhosos."

Repercussão negativa e acusação de pedofilia

Com a repercussão do vídeo no Instagram e no X (antigo Twitter), o pastor recebeu uma enxurrada de críticas. Internautas que comentaram sobre a situação chegaram a apontar alusão a violência sexual, pedofilia e incesto.

Tem pastor por aí que recrimina adultos se beijando só por serem do mesmo sexo, mas sai falando orgulhosamente que beijou a própria filha… Vai entender… — O Criador (@OCriador) May 3, 2024

Um pastor em meio a uma pregação, revela que tem DESEJO pela filha , inclusive beijou ela na boca a força.

Outro dia um pastor falou que se a criança for estuprada a culpa é dela que fez o homem sentir desejo.

O que está acontecendo com o povo de Deus? pic.twitter.com/uVKAUfY7yR — Andri ???? (@leiturasdaandri) May 3, 2024

essa semana um pastor culpou as crianças que sofrem abusos, agora outro pastor falou que beijou a filha e tudo isso sendo "normalizado" pelo povo da igreja. ainda julgam quando a gente diz que tem ranço de crente. — pepper ???? ????? (@userpimenta) May 2, 2024