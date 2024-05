Rede de solidariedade: saiba como ajudar as vítimas das chuvas no RS

Doações de alimentos e agasalhos são coletadas no Rio Grande do Sul - (crédito: João Alves/PMSM)

Uma rede solidária se formou diante do cenário de destruição provocado pelas fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. O último boletim da Defesa Civil do estado, divulgado nesta sexta-feira (3/5), informou que 351.639 pessoas já foram afetadas pelas tempestades. Frente a essa situação, o canal de doações para o SOS Rio Grande do Sul — iniciativa de arrecadação de recursos destinados a ações de apoio às vítimas — foi reativado.

"As contribuições podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. O CNPJ (92.958.800/0001-38) é a chave utilizada no Pix da conta ‘SOS Rio Grande do Sul’, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul", destaca a Defesa Civil.







Mais de 23 mil pessoas estão desalojadas e 7.949 estão em abrigos. As pessoas acolhidas pela Defesa necessitam de itens como colchões, roupa de cama e banho (higienizados) e cobertores (higienizados).

“Esses materiais podem ser entregues no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, que funciona na Avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, e que atende no telefone (51) 3210 4255”, reforça o órgão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, por sua vez, deu início a campanha solidária SOS RS, que visa a arrecadação de alimentos e produtos de limpeza para as regiões atingidas. A ação, que vai até até 8 de maio, receberá alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e produtos de limpeza, para serem distribuídos no estado em calamidade.

Organizações sociais

Uma campanha solidária organizada pelo Instituto Vakinha, em parceria com o Pretinho Básico e o Badin Colono visa, por meio de doações on-line, arrecadar fundos para ajudar as famílias afetadas, assim como escolas, abrigos e entidades assistenciais que estão atuando na linha de frente humanitária no Rio Grande do Sul. Em apenas três dias, a iniciativa já conta com R$ 3.130.253,88 arrecadados por mais de 50 mil apoiadores. As doações podem ser feitas aqui.

A Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) também se mobilizou para ajudar as comunidades atingidas. A instituição criou uma conta bancária exclusiva para receber doações, as quais serão feitas de acordo com as necessidades apontadas pelas autoridades que estão à frente da ajuda humanitária. “As doações podem ser feitas pela seguinte chave Pix (aleatória): de54af32-c5c3-48fe-b2ae-378b2559648e. Todo o valor arrecadado será revertido na aquisição de materiais, alimentos e roupas”, reforçou a entidade.

Por meio do Programa Sesc Mesa Brasil, a Fecomércio-RS pede contribuições de itens de doação, que podem ser realizadas na unidade do Sesc Mesa Brasil em Lajeado (Rua José Schmatz, 1478 – Moinhos), e doações em dinheiro, pela chave Pix: mesabrasil@sesc-rs.com.br; ou depósito: Banco do Brasil: Ag. 3418-5 / Conta: 61610-0 – Sesc – Mesa Brasil 2020 / CNPJ 03.575.238/0001-33.

A organização Ação da Cidadania está mobilizando doações para as vítimas das chuvas através da campanha SOS ENCHENTES BRASIL. A ação busca prestar auxílio emergencial para as vítimas e familiares impactados por tragédias ambientais. As doações podem ser feitas pelo site da instituição.

Movimentação governamental

Em meio às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva priorizou o resgate às vítimas e a prevenção de novos acidentes no estado com intensa mobilização de ministérios, Forças Armadas e Defesa Civil, articulando diretamente com o governo estadual e prefeituras.

“Não faltará ajuda do governo federal para cuidar da saúde. Não vai faltar dinheiro para a questão do transporte e não vai faltar dinheiro para alimentos. Tudo o que estiver ao alcance do governo federal, seja através dos ministros, em parceria com a sociedade civil ou através dos nossos militares, vamos nos dedicar 24 horas para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado”, afirmou o presidente em visita à Santa Maria (RS), na quinta-feira (2/5).

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que o Poder Judiciário também vai enviar recursos para auxiliar na recuperação dos estragos no estado. O valor arrecadado também pode ser direcionado para a população afetada.



Nas redes sociais, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reforçou a parceria da pasta com o governo do Rio Grande do Sul para ajudar os municípios atingidos. No X (antigo Twitter), Dias afirmou que "o pagamento unificado do Bolsa Família, o fornecimento de cestas de alimentos e a unificação do calendário do programa são medidas tomadas e essenciais nesse momento". "Estamos agindo com rapidez para acolher e atender as famílias e pessoas desabrigadas", emendou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, compartilhou nas redes sociais a parceria da pasta com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional nas ações emergenciais para a população afetada.

Na análise do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a situação do estado merece uma atenção especial voltada para a ajuda aos atingidos. “De acordo com a situação, a gente emprega todos os ministérios para garantir, nas mais distintas áreas, a assistência à população”, acrescentou.

Ajuda estadual

A mobilização conjunta conta com o apoio de diversos estados brasileiros. A prefeitura de Maceió enviou técnicos da Defesa Civil Municipal em missão de ajuda humanitária. A equipe é composta por 15 profissionais das áreas de engenharia civil, engenharia de agrimensura, geografia, geologia, serviço social e psicologia. Os técnicos irão auxiliar nas ações de reconstrução e restabelecimento das cidades gaúchas atingidas pelas tempestades, além da identificação e mapeamento das regiões afetadas.

O governo de Minas Gerais mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) e da Secretaria de Saúde (SES-MG) para prestar auxílio às ações de busca e salvamento de vítimas das inundações no estado. Somando ao esforços, o governo de Goiás determinou o envio de 21 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), cinco viaturas, um caminhão, quatro embarcações e quatro cães.

Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo também enviaram esforços para complementar o auxílio emergencial à população vulnerável do estado gaúcho.

Forças Armadas

O apoio aos moradores do Rio Grande do Sul foi ampliado pelas Forças Armadas. O auxílio vai contar com 936 militares que atuarão em 25 municípios. Nove aeronaves, 98 embarcações e 70 viaturas estão a postos para o socorro às vítimas das enchentes.

Um hospital de campanha (HCamp) chegou a Canoas na noite de ontem, e será instalado em Lajeado, um dos municípios mais atingidos pelas chuvas. O corpo médico do hospital conta com 40 leitos, dois consultórios para atendimentos e um para triagem.

As ações desempenhadas visam o resgate de pessoas ilhadas, distribuição de água, alimentos e donativos, bem como o auxílio na recuperação da infraestrutura danificada.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro