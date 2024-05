RS: ONG de Campo Bom resgata mais de 80 cachorros em meio a enchentes; veja como ajudar

Além dos milhares de moradores gaúchos, as fortes chuvas no Rio Grande do Sul também impactam os animais - (crédito: Reprodução / ONG)

Além dos milhares de moradores gaúchos, as fortes chuvas no Rio Grande do Sul também impactam os animais. Uma Organização não Governamental (ONG) de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, resgatou com o auxílio de voluntários mais de 80 cachorros em situação de vulnerabilidade em meio às enchentes e inundações que atingem o estado desde o começo da semana.

Chuvas no Rio Grande Sul: equipes atuam no resgate de animais

Para ajudar, a "Campo Bom pra Cachorro" pede doações por meio do pix ongcampobompracachorro@gmail.com ou do CNPJ: 24.494.672/0001-69. O auxílio também pode ser feito por meio de entrega de casinhas para abrigo, rações para cães, gatos, tapetes higiênicos e ainda lar temporário para quem puder abrigar algum dos animais.

Subiu para 56 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início desta semana, e as equipes de resgate ainda buscam por 67 pessoas desaparecidas.

De acordo com dados da Defesa Civil estadual, 281 municípios foram afetados pela tragédia. O desastre provocou cheias em rios, cortou o fornecimento de energia elétrica e os serviços de telefonia em vários pontos.