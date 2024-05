Chuvas no Rio Grande Sul: equipes atuam no resgate de animais

Além dos milhares de moradores gaúchos, as fortes chuvas no Rio Grande do Sul também impactam os animais. Nesta sexta-feira (3/5), a Brigada Militar do estado resgatou um casal e um cachorro que estavam ilhados na enxurrada na cidade de Bom Retiro do Sul.

No município Canoas, mais de 30 cães já foram resgatados desde quarta-feira (1º/5). “Estamos mais uma vez enfrentando um momento muito crítico, de chuvas intensas, não só em Canoas, como em todo o Rio Grande do Sul. E além das pessoas, também precisamos proteger os animais, que ficam assustados, pois muitos se perdem dos seus tutores ou acabam não indo junto para outros abrigos. Nesse momento, assim como em outros, o nosso papel é resgatar esses bichinhos, dar a assistência necessária e depois devolver aos tutores”, afirma a secretária da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, Fabiane Tomazi Borba.

Pelas redes sociais, a vereadora Bruna Molz (Republicanos), de Santa Cruz do Sul, tem compartilhado inúmeros resgates de animais no município. "Por favor, se atentem aos seus animais. Não os deixem para trás , nem os mantenham amarrados", disse a vereadora.

Tragédia

O número de mortes causado pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 37. Segundo boletim atualizado nesta sexta-feira (3/5) pelo governo do estado, outras 74 pessoas ficaram feridas e mais 74 estão desaparecidas. Ao todo, 235 municípios gaúchos foram afetados pelos temporais. Além disso, 7.949 pessoas estão em abrigos e 23.598 ficaram desalojados.

O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade, que vigorará por 180 dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que o período entre o fim de abril e o início de maio de 2024 ainda tem influência do El Niño. O fenômeno responsável por aquecer as águas do Pacífico ajudou a bloquear as frentes frias e concentrar os sistemas de áreas de instabilidade no Rio Grande do Sul, causando a chuva mais intensa em parte do estado gaúcho e sul de Santa Catarina nos últimos dias.

Além dessa condição, a temperatura do Oceano Atlântico Sul bem mais elevada, próximo da faixa equatorial, também contribui para a umidade, intensificando as chuvas. O transporte de umidade a partir da Amazônia e o contraste térmico com o ar mais aquecido ao norte da Região Sul, além de ar mais frio ao sul do Rio Grande do Sul também ajudou a fortalecer as tempestades.