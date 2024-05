Motorista de Porsche que matou homem em batida está foragido, diz polícia

A Polícia Civil procura pelo motorista do Porsche que causou um acidente com morte em São Paulo na madrugada de 31 de março. Na batida, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na noite de sexta-feira (3). Desde o mandado de prisão, ele está foragido.

De acordo com a decisão, os relatos e testemunhos provam que Fernando estava alcoolizado e foi instado por outras pessoas a não dirigir, mas mesmo assim o fez. Além disso, o relatório aponta que Fernando teve a carteira de motorista suspensa em outubro de 2023, por excesso de velocidade, e que tinha recuperado o direito de dirigir apenas 13 dias antes do acidente.



A polícia esteve na casa de Sastre no início da tarde deste sábado (4), mas não o encontrou no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) relatou que agentes do 30º DP realizaram diligências no apartamento do indiciado, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça. Entretanto, após buscas na residência, ele não foi localizado. "As diligências prosseguem visando a sua localização e captura."

Segundo informações do G1, o advogado de defesa do empresário, Jonas Marzagão, alegou que quer despachar com o juiz do caso antes de apresentar o empresário, o que seria feito somente na segunda-feira (6), buscando garantias de sua integridade física na prisão.

No último dia 29, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o empresário por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima.

O laudo da Polícia Técnico-Científica sobre o caso mostra que o veículo conduzido por Fernando circulava a 156,4 km/h antes de causar o acidente. A tragédia ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. A via em questão tem o limite de velocidade estipulado em 50 km/h.