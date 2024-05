Mega-Sena: números de Lost batem na trave; 2.967 acertam a quina

Neste sábado (4/5), foram sorteados os números do concurso 2720 da Mega-Sena. Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas, mas qualquer fã da série Lost poderia ter feito cinco acertos. O sorteio da loterias que aparece na série tem os números 04, 08, 15, 16, 23, 42 e o deste sábado foram 8,15,16,23,42,43.

Na série, o personagem Hurley, interpretado por Jorge Garcia, aposta nos números 04, 08, 15, 16, 23 e 42, e leva para casa US$ 156 milhões.

A coincidência pode ser o motivo para quase 3 mil pessoas terem acertado as cinco dezenas. No concurso 2720, tiveram 2.967 apostas ganhadoras que levaram para casa R$ 1.878,49.

O número surpreende. Por exemplo, no concurso 2719, sorteado no dia 30 de abril, houve 39 jogos que acertaram as 5 dezenas, enquanto o 2718 teve apenas 21 sortudos de 5 números.

Apesar disso, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou para R$ 37 milhões.