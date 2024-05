Olimpíada de Paris: como os Jogos de 1924 transformaram a Cidade Luz

Os Jogos de 1924 foram os primeiros a contar com uma vila olímpica, com diversas casas construídas próximas ao estádio para acomodar os atletas visitantes. - (crédito: Getty Images)

As Olimpíadas de Paris 2024 marcam 100 anos desde a última vez que a capital francesa sediou os Jogos, e muita coisa mudou desde então. Das competições artísticas às corridas de velocidade que lançaram a lenda do filme Carruagens de Fogo, a competição de 1924 teve muitas estreias e momentos marcantes.

Cerca de 3.089 atletas competiram em 126 eventos de 17 modalidades esportivas, mas agora, um século depois, os Jogos Olímpicos se tornaram superdimensionados.

Paris 2024 terá 329 eventos de medalhas em 32 modalidades esportivas. Nos últimos cem anos, muitas provas saíram do programa olímpico e muitas outras entraram; recordes foram repetidamente quebrados e a tecnologia e as instalações evoluíram de tal modo a se tornarem irreconhecíveis.

Os Jogos de 1924 foram os últimos organizados por Pierre de Coubertin, que era presidente do Comitê Olímpico Internacional e o homem que ressuscitara os Jogos, ainda no final do século 19.

As federações desportivas começaram a levar os Jogos a sério, padronizando as regras de competição, e as organizações olímpicas de muitos países introduziram um processo de qualificação para garantir que os melhores atletas fossem competir.

Embora as Olimpíadas de 2024 pareçam muito diferentes de edições mais distantes ??– já que Paris recebe 10.500 atletas para participar de seu calendário esportivo –, a edição de 1924 ajudou a apontar o caminho para o espetáculo global que reconhecemos como os Jogos de hoje.

Registros de 1924 mostram que 19.052 espectadores se reuniram no Estádio Olímpico, também conhecido como Stade de Colombes, para testemunhar a cerimônia de abertura.

Esse estádio, nos subúrbios do noroeste de Paris, tinha sido reformado e também foi palco de competições de atletismo, futebol e rugby.

Avançando 100 anos no tempo, a cerimônia de abertura de 2024 será uma celebração extravagante, divertida e única.

Uma série de barcos navegará por um trecho de seis quilômetros do rio Sena através de Paris, com cada equipe olímpica a bordo de seu próprio barco, passando por marcos famosos da cidade enquanto chegam ao final em grande estilo.

Tendo em conta os números dos Jogos Olímpicos recentes, a cerimônia deverá ser assistida por perto de um bilhão de telespectadores em todo o mundo.

Que diferença um século faz.

Um total de 625 mil espectadores compareceram para assistir aos eventos em 1924. Mais de 15 milhões são esperados neste verão do hemisfério Norte.

Primeiras Olimpíadas

Vila olímpica

Em 1924, pela primeira vez, os atletas puderam ficar juntos em uma vila olímpica especialmente construída para o evento. Criado próximo ao Estádio Olímpico, o alojamento era composto por fileiras e mais fileiras de pequenos chalés de madeira com água corrente. O local também tinha correio, banca de jornal, casa de câmbio, salão de cabeleireiro e restaurante.

Cobertura da mídia

Os Jogos de 1924 também foram os primeiros a serem transmitidos ao vivo pelo rádio. Havia 724 jornalistas oficialmente credenciados para cobrir o evento, a maioria do exterior, o que foi uma prova da crescente popularidade e do interesse global da Olimpíada.

Instalações olímpicas

Mais tarde, o Estádio Olímpico de 1924 também sediou a final da Copa do Mundo de 1938. Após várias reformas, o mesmo local será usado nos Jogos deste ano para sediar o torneio de hóquei.

Vários outros locais foram construídos especialmente para os Jogos há 100 anos – como um novo estádio aquático e quadras de tênis.

A Piscine des Tourelles – que será utilizada em 2024 como local de treino de nadadores – tornou-se a primeira piscina olímpica de 50 metros. As suas pistas eram delimitadas por carros alegóricos de cortiça.

Apenas dois novos locais foram construídos do zero para 2024, já que Paris pretende usar locais que já existiam, juntamente com pontos de referência famosos, como pano de fundo para eventos. Estão sendo erguidos palcos esportivos temporários, incluindo um na Torre Eiffel, que exibirá o vôlei de praia.

Cerimônia de encerramento

Os Jogos de 1924 foram os primeiros a apresentar uma cerimônia de encerramento semelhante à de hoje. Isso incluiu a distribuição de medalhas às nações concorrentes, juntamente com o hasteamento de quatro bandeiras: as do Comitê Olímpico Internacional, França, Grécia - que acolheu os Jogos Modernos inaugurais em 1896 - e os Países Baixos, país-sede de 1928.

Irlanda

A Irlanda também recebeu reconhecimento formal como nação concorrente independente em Paris 1924, fazendo sua estreia nos Jogos Olímpicos.

Olimpíadas de Inverno

As competições esportivas realizadas na cidade de Chamonix entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro de 1924, em associação com os Jogos de Paris, foram posteriormente designadas como os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. Atletas de 16 nações competiram em 16 modalidades, abrangendo curling, bobsleigh, patinação artística e de velocidade e esqui.

As competições artísticas faziam parte do programa olímpico com medalhas disponíveis em arquitetura, escultura, literatura, pintura e música.

De Paris a Hollywood: 'Carruagens de Fogo'

As Olimpíadas de 1924 inspiraram o filme Carruagens de Fogo, vencedor do Oscar de melhor filme em 1982. O longa retratou – com um pouco de licença poética para contar histórias – a lenda dos velocistas britânicos Harold Abrahams e Eric Liddell e sua busca pelo ouro olímpico.

Abrahams triunfou primeiro, conquistando o ouro na final dos 100 metros em 10,6 segundos, levando a melhor sobre quatro fortes candidatos americanos na final, incluindo o medalhista de ouro de 1920, Charley Paddock.

Abrahams também ajudou a Grã-Bretanha a conquistar a prata no revezamento 4x100 metros.

Liddell, companheiro de equipe, ficou fora dos 100 metros por motivos religiosos, ao saber que as eliminatórias seriam disputadas em um domingo, o dia cristão de descanso e adoração.

Após os 200 metros – quando Liddell conquistou o bronze e Abrahams terminou em sexto –, muitos acreditaram que o homem que falhara nos 100 metros poderia ter rivalizado com o seu compatriota pelo ouro naquele sprint mais curto se suas crenças religiosas não o tivessem excluído da disputa.

Porém, ainda havia outra oportunidade para Liddell, que veio nos 400 metros.

Liddell, que dedicou grande parte do restante de sua vida ao trabalho missionário antes de morrer em um campo de concentração administrado por japoneses na China em 1945, aproveitou sua última oportunidade em Paris, apesar de ter sido sorteado na pista externa para a final dos 400 metros.

Lutando forte e aguentando enquanto os rivais se aproximavam, Liddell registrou um recorde mundial de 47,6 segundos para levar o ouro, dando origem a uma das histórias olímpicas mais famosas.

Além do Oscar de Melhor Filme, Carruagens de Fogo ganhou outras três estatuetas Melhor Trilha Sonora, Melhor Roteiro Original e Melhor Figurino.

Os finlandeses voadores

Os velocistas Abrahams e Liddell certamente não foram os únicos atletas de pista a se destacarem em Paris.

Dois atletas da Finlândia iluminaram os Jogos de uma forma talvez ainda mais notável, quebrando recordes e ganhando medalhas em provas de média e longa distância.

Paavo Nurmi conquistou o ouro e estabeleceu recordes olímpicos nos 1.500 metros (3m53,6) e, menos de duas horas depois, nos 5.000 metros (14m31,2).

Com um desempenho surpreendente, Nurmi somou mais três medalhas de ouro à sua contagem no cross country individual, cross country por equipes e na prova de 3.000 metros por equipes.

No cross country, as temperaturas teriam atingido 45ºC em meio a uma onda de calor que atingiu Paris. Isso fez com que todos os 38 competidores, exceto 15, abandonassem a corrida, com oito finalistas retirados em macas.

O atleta que mais desafiou a grandeza de Nurmi em Paris foi seu compatriota Ville Ritola, que conquistou o ouro nos 10 mil metros com meia volta e quebrou seu próprio recorde mundial por mais de 12 segundos.

Ritola somou medalhas de ouro nos 3.000 metros com obstáculos, nos 3.000 metros por equipes e no cross country por equipes, levando também a prata no cross country individual e nos 5.000 metros, terminando 0,2 segundos atrás de Nurmi neste último.

O domínio de Nurmi e Ritola no esporte ao longo da década de 1920 rendeu-lhes o apelido de Finlandeses Voadores.

Atletas femininas

Dos 3.089 atletas que competiram em Paris há um século, apenas 135 eram mulheres. Agora, cem anos depois, 10.500 atletas participarão dos Jogos de 2024, divididos igualmente entre homens e mulheres. Serão os primeiros Jogos a atingir a paridade total de gênero em termos de número de atletas.

Mergulho, natação, esgrima e tênis foram os únicos esportes a realizar eventos para atletas femininas em 1924.

Duas mulheres britânicas registaram conquistas particularmente notáveis:

Kitty McKane - Apenas quatro mulheres britânicas ganharam cinco ou mais medalhas nas Olimpíadas - Katherine Grainger, Laura Kenny, Charlotte Dujardin e a tenista Kathleen 'Kitty' McKane.

McKane ganhou três medalhas em Antuérpia-1920, mais duas em Paris – prata em duplas e bronze em simples. Seus feitos fizeram dela a atleta olímpica britânica mais condecorada até que Katherine Grainger igualasse seu desempenho, 88 anos depois.

McKane também ganhou o título de simples feminino de Wimbledon em 1924 e 1926, e dois títulos de duplas mistas no All England Club, o segundo dos quais veio em 1926 com seu marido Leslie Godfree, poucos meses após o casamento.

Lucy Morton - Morton se tornou a primeira mulher britânica a ganhar o ouro olímpico individual na natação ao vencer os 200 metros peito.

Johnny Weissmuller

Competindo pelos Estados Unidos, Johnny Weissmuller emergiu como a estrela indiscutível da piscina em 1924.

Ele tinha uma história complicada, tendo nascido no Reino da Hungria, em um assentamento que agora faz parte da Romênia, antes de se mudar para os EUA ainda criança com sua família.

Exigindo a cidadania para competir como americano nas Olimpíadas de Paris, Weissmuller foi acusado de ter escondido seu verdadeiro local de nascimento: ele havia dito que nascera na Pensilvânia.

Uma reportagem da revista Sports Illustrated de 1984 afirmou que Weissmuller havia adulterado os documentos de seu irmão para torná-los seus - já que seu irmão nasceu na Pensilvânia após a emigração da família - e que ele foi devidamente aprovado no sistema e na equipe dos Estados Unidos.

O filho de Weissmuller, Johnny Weissmuller Jr, mais tarde confirmou que essas afirmações eram verdadeiras.

Não é de se admirar que os EUA o quisessem na sua equipa de natação. Em 1922, Weissmuller se tornou o primeiro homem a nadar menos de um minuto nos 100 metros livres e repetiu a conquista em Paris, terminando em 59 segundos para impedir que seu compatriota Duke Kahanamoku ganhasse o terceiro ouro consecutivo na prova.

Weissmuller também triunfou nos 400 metros livres e no revezamento 4x200 metros livre, além de representar a equipe de pólo aquático dos EUA, ajudando o time a conquistar o bronze.

Ele também ganhou 52 títulos nacionais dos Estados Unidos, estabeleceu 67 recordes mundiais e se aposentou com invencibilidade, sem nunca ter perdido uma corrida, somando mais duas medalhas de ouro olímpicas em Amsterdã em 1928.

Reverenciado até hoje como um grande nadador, Weissmuller acabou deixando para trás a carreira esportiva e entrou em Hollywood, tornando-se uma estrela do cinema.

Os Estados Unidos dominaram as medalhas nos Jogos de 1924 – como têm feito com tanta frequência desde então – ganhando 99 no total, incluindo 45 medalhas de ouro.

Conquista de medalhas

Os Estados Unidos conquistaram 45 medalhas de ouro, 27 de prata e 27 de bronze. Em segundo lugar no quadro de medalhas ficou a França, com os atletas anfitriões agradando o público local ao somar 14 medalhas de ouro, 15 de prata e 12 de bronze.

Isso colocou a França à frente da Finlândia, que conquistou 14 medalhas de ouro entre 37 medalhas, com Nurmi e Ritola fazendo a maior parte do trabalho pesado.

A Grã-Bretanha ficou em quarto lugar com 35 medalhas, nove delas de ouro.

O Brasil enviou uma delegação de 12 atletas aos Jogos, mas não conseguiu nenhuma medalha. Um deles era Alfredo Gomes, no atletismo, o primeiro atleta negro a defender o Brasil nas Olimpíadas.

Nos Jogos de 1924, um dos lados da medalha de ouro retratava um atleta vitorioso pegando a mão de um rival para ajudá-lo a se levantar do chão. O outro lado exibia equipamentos esportivos e também uma harpa para simbolizar a programação cultural do evento.

Para os Jogos deste ano, as medalhas incluirão metal retirado da Torre Eiffel. As fichas em formato de hexágono embutidas no meio da medalha são forjadas em ferro removido do monumento durante as obras de reforma.

Você sabia?

A Alemanha foi proibida de enviar equipes para os Jogos de 1920 e 1924, após a Primeira Guerra Mundial. O país também seria excluído das Olimpíadas de 1948 após a Segunda Guerra Mundial;

As competições artísticas faziam parte do programa olímpico de Paris, com medalhas disponíveis em arquitetura, escultura, literatura, pintura e música. As competições artísticas deixaram as Olimpíadas desde 1948, tendo sido interrompidas em meio a preocupações com a incongruência das regras que insistiam em que os competidores esportivos fossem amadores enquanto artistas profissionais podiam participar;

O tênis foi retirado do programa olímpico depois de 1924 devido a uma disputa entre o COI e a liderança estabelecida do esporte sobre o amadorismo, e não foi reintroduzido até Seul, em 1988;

O número de comitês olímpicos nacionais participantes saltou de 29 em Antuérpia, 1920, para 44, em Paris, 1924;

O atleta de destaque do país-sede em 1924 foi o esgrimista Roger Ducret, que conquistou cinco medalhas, três delas de ouro. Ducret é uma espécie de lenda: terminou sua carreira olímpica com oito medalhas, e nenhum atleta francês na história dos Jogos – até hoje – tem mais medalhas do que ele.

