Sobe para 75 o número de mortos no Rio Grande do Sul, 103 continuam desaparecidos

A contagem oficial de mortos em decorrência das cheias no Rio Grande do Sul subiu para 75 vítimas, segundo os números da Defesa Civil divulgados neste domingo (5/5). No último boletim do governo gaúcho, o estado registrava 334 municípios atingidos, com 101 pessoas desaparecidas e 155 feridos, além de 16.609 desabrigados e mais de 780 mil pessoas atingidas.

Depois da região serrana e central do estado, sendo as mais afetadas no início das chuvas, agora a região metropolitana de Porto Alegre é a mais afetada, com as águas do Guaíba que seguem subindo pela vazante dos rios afluentes do Lago, que chegou neste domingo ao nível histórico de 5,35 metros.

Canoas, uma cidade com cerca de 350 mil habitantes na região metropolitana da capital, foi uma das mais afetadas na madrugada deste domingo (5/5), quando boa parte da cidade foi inundada. Nove pacientes internados em uma UTI do Hospital de Pronto Socorro de Canoas morreram após o local ser evacuado em decorrência das chuvas que alagaram todo o prédio nesta madrugada.

“Onze pacientes foram transferidos, infelizmente nove acabaram falecendo”, disse o prefeito da cidade Jairo Jorge (PSD-RS), que vem pedindo ajuda para o resgate de milhares de pessoas que estão isoladas.

Além dos estragos e inundações, a Defesa Civil informou que mais de 421 mil casas estão sem energia elétrica e 839 mil residências sem o abastecimento de água no estado.

As comunicações no estado também estão com falhas nos sistemas de telefonia e internet. Nas regiões onde o sinal existe de alguma das três principais operadoras, o serviço sofre com lentidão e congestionamento, com milhares de pessoas buscando resgate.

Moradores estão usando as redes sociais para fazer pedidos de socorro, enviando a localização, e uma rede de voluntários tem se mobilizado com embarcações e até mesmo helicópteros particulares para fazer o resgate de moradores isolados.

Balanço de domingo (5/5) da Defesa Civil do RS:

Municípios afetados: 334

Pessoas em abrigos: 16.609

Desalojados: 88.019

Afetados: 780.725

Feridos: 155

Desaparecidos: 103

Óbitos confirmados: 75

A Defesa Civil também aponta que ao menos duas barragens ainda correm o risco de rompimento no estado.