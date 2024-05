Pontos históricos de Porto Alegre são atingidos por enchente; veja

A enchente que atinge Porto Alegre chegou ao centro histórico da cidade e invadiu prédios centenários da capital gaúcha. Edifícios como o Mercado Público e Casa de Cultura Mario Quintana, pontos turísticos da cidade, foram tomados pela água. O centro histórico da cidade foi tombado em 1999. De lá para cá, houve restaurações de vários edifícios públicos.

A enchente chegou à praça da Alfândega, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). No local, estão prédios como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), o Memorial do Rio Grande do Sul, o Santander Cultural e o Clube do Comércio de Porto Alegre.

AGORA | Guaíba toma conta da Praça da Alfândega, Centro Histórico de Porto Alegre, numa noite como não se vivia desde 1941. ???? @GabrielWolkind pic.twitter.com/MsRskkajaM — MetSul Meteorologia (@metsul) May 3, 2024

A praça existe desde o fim do século 18, quando foi construído um cais de pedra para facilitar o embarque de quem chegasse pelo lago Guaíba.























A rua das Andradas, que fica ali perto, também está debaixo d'água. Lá é onde fica a Casa de Cultura Mario Quintana, o principal centro cultural de Porto Alegre. No local, funcionava o Hotel Majestic na década de 1930. A prefeitura também foi alagada.

No domingo (5/5), uma comitiva da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) vistoriou instituições vinculadas à pasta. De acordo com o órgão, os acervos estão preservados. Foram vistoriados o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu de Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom) e a Biblioteca Pública do Estado (BPE). Segundo a Sedac, as equipes dessas instituições movimentaram os acervos e realizaram ações para preservação do patrimônio e da vida dos trabalhadores dos espaços.

Enchente de 1941

O cenário que Porto Alegre vive não se via desde 1941, quando foi registrada até então a maior enchente da história da cidade. Na época, o Guaíba atingiu 4,76 metro e o centro histórico ficou debaixo d'água.

Este ano, a água do Guaíba já atingiu 5,35 metros. Pelo menos, 83 pessoas morreram. Até o momento, 345 municípios estão afetados pelas enchentes e 19.368 pessoas estão em abrigos, além de 121.957 desalojados. Para ajudar as vítimas, o governo gaúcho reativou o canal de doações via Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul. O pix é o 92.958.800/0001-38.

