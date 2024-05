Aéreas cancelam voos para Porto Alegre até sexta-feira (10), aeroporto continua alagado

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, deve continuar fechado ao menos até a próxima sexta-feira (10/05). O terminal teve todas as operações suspensas desde a última sexta-feira (03/05), quando o pátio de aeronaves e a pista de pousos e decolagens foi tomado pelas inundações que invadem boa parte da capital gaúcha.

A concessionária do terminal, a Fraport Brasil, informou que não tem perspectiva de poder operar novamente o aeródromo de forma segura antes desta data. “A Fraport Brasil informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado”, diz a empresa, que indica seguir em contato constante com as aéreas e autoridades para atualizar a situação das cheias.



A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) também informou, nesta segunda-feira (6/5), que as empresas aéreas regulares decidiram seguir cancelando todas as operações para a cidade e orienta os passageiros a contatarem as companhias para solicitarem a remarcação das viagens ou o cancelamento e reembolso dos valores.



A Abear também informa que as alterações ou reembolsos acontecerão sem custos aos consumidores. A Gol informou que todos os voos estão cancelados até sexta-feira (10/5), até às 23h30, a Latam até às 23h59, e a Azul não informou um horário específico.

A associação ainda lembra que os demais aeroportos do estado, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santo Ângelo, seguem operando, mas também podem sofrer impactos com as condições meteorológicas no estado.

"A Abear se solidariza com a população do Rio Grande do Sul e, junto com as suas associadas, se mantém à disposição para contribuir com ações de logística para viabilizar o transporte de doações para o estado", disse a associação das aéreas, em nota.