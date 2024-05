Motorista de Porsche se entrega à Justiça após três dias foragido

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir, na terça-feira (7/5), sobre o pedido de habeas corpus em favor do condutor - (crédito: TV Globo/Reprodução)

Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor da Porsche acusado pela morte de Ornaldo Viana e pela lesão corporal à Marcus Rocha, se entregou na 5 ° Seccional, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (6/5). Com a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na última sexta-feira (3/5), ele estava foragido desde então.

Acusado por dolo eventual — quando assume o risco de matar —, Fernando agora será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e, depois, passará a noite no 31º Distrito Policial, na Vila Carrão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir, na terça-feira (7/5), sobre o pedido de habeas corpus em favor do condutor.

O advogado de Fernando, Jonas Marzagão, alegou pedido de despacho com o juiz do caso, antes do cliente se apresentar à justiça, para garantir a integridade física dele na prisão.