Bombeiros ajudam no salvamento de idosa em Canoas (RS); veja vídeo

Bombeiros de Minas Gerais que estão no Rio Grande do Sul auxiliam no resgate de uma idosa de 96 anos que estava ilhada em casa.

O resgate ocorreu na manhã deste domingo (5/5) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre em ação integrada do CBMMG.

Veja vídeo da ação:

Segundo informações do CBMMG, a idosa tinha dificuldade de locomoção. Mas a equipe não sabe informar quanto tempo ela estava esperando atendimento

Ao todo 28 militares e dois cães do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais estão no Rio Grande do Sul para ajudar no resgate e salvamento de pessoas.

O número de mortos devido ao excesso de chuva no estado já chegam a 83 vítimas. As mortes podem aumentar devido ao alto número de desaparecidos, que somam 111 pessoas.

Segundo o CBMMG, incluindo a idosa, só no domingo cerca de 187 pessoas foram removidas com segurança em ação integrada com outras equipes de salvamento.