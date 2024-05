Rede de solidariedade por vítimas de enchentes no RS se espalha pelo país

Sidney Bernal, presidente da Estância Gaúcha do Planalto, está arrecadando doações para ajudar a população vulnerável no RS - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A rede de solidariedade em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul tomou forma nacional. Diversas entidades sociais, agentes públicos e universidades estão se movimentando para arrecadar mantimentos e itens de higiene em forma de doação para entregar a quem mais precisa.

Na capital do estado, Porto Alegre, a Defesa Civil e o Gabinete da Primeira-Dama se juntaram para receber donativos para a população necessitada. Os itens mais urgentes são colchões, água, fronhas, roupas e calçados infantis, produtos de higiene e limpeza. Os animais gaúchos também estão necessitados de ração e guias. O recebimento dos donativos está ocorrendo na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), na Arena do Grêmio, no Sport Club Internacional, no Auditório Araújo Vianna, entre outros. Para ver a lista completa de endereços, acesse o link.

Cidades pelo Brasil organizam ajuda

Em São Paulo, o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Defesa Civil se juntaram para receber doações ao estado gaúcho. Os postos do Poupatempo e o depósito do FUSSP também estão abertos e recebendo donativos de pessoas físicas, entidades e empresas. O material recolhido será transportado para o Rio Grande do Sul pelas companhias aéreas Latam, Gol e Azul, que se voluntariaram para ajudar no envio devido aos bloqueios nas estradas.

Maceió também está mobilizada nas doações. Os donativos podem ser alimentos não-perecíveis, vestimentas adulto e infantil, roupa de cama e toalhas, produtos de higiene pessoal e água mineral.



Os Correios também entraram na rede solidária e estão recebendo, nas agências de São Paulo, Paraná e parte do Rio Grande do Sul, doações para as vítimas. A empresa transportará os donativos de graça, sem custo a quem doar.

Em Brasília, o Senado Federal entrou em campanha para arrecadação de 5 mil cobertores, estes que serão encaminhados à população do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi planejada pela Diretoria-Geral da Casa e pela Liga do Bem.

As doações podem ser recebidas em diversos pontos de coleta espalhados pela Capital Federal, além de também receberem valores pelo pix apcnsocial@gmail.com. Até esta segunda-feira (6/5), mais de 3.500 cobertores haviam sido arrecadados pela campanha — que não tem data para acabar.

Doações em dinheiro

A Organização das Cooperativas Brasileiras também se uniu para arrecadar doações. Para isso, foram criadas contas exclusivas de depósito. Uma dessas é da Fundação Sicredi que doará todo dinheiro doado pelo pix ajuders@sicredi.com.br para o estado do Rio Grande do Sul.

O pix oficial ‘SOS Rio Grande do Sul’ continua ativo e apto a receber contribuições de pessoas físicas e jurídicas. “O CNPJ (92.958.800/0001-38) é a chave utilizada no Pix da conta do Banco do Estado do Rio Grande do Sul", destaca a Defesa Civil.

Doações de donativos

A Força Aérea Brasileira (FAB) continua recebendo donativos para distribuição às vítimas das enchentes. As bases de Brasília, São Paulo e Galeão estão abertas para a entrega de donativos como roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis.

Uma das pessoas que se sentiu movida pelo desastre e decidiu ir até a FAB com suas doações foi a gaúcha Teresa Machado. A jornalista, que tem família no estado, sentiu a obrigação de doar para a população. “Ontem eu estava muito preocupada. Juntei muita coisa que eu não usava e fui até a FAB”, conta .“É muito emocionante ver essa fraternidade que a sociedade está tendo com o Sul”, completa Teresa.

Mobilizações no DF

O Centro de Tradição Gaúcha Estância Gaúcha junto à campanha do Senado Federal será um dos postos de doação no DF. O CTG receberá doações até sábado (11/5) na sede no Setor Hípico Sul. O gaúcho e presidente do CTG Sidney Bernal ressalta a urgência das doações de qualquer tipo de material que ajude a população do Rio Grande do Sul.

“Mantas, cobertores que não usam mais, qualquer tipo de roupa e de doação é bem-vinda”, adiciona Bernal. Além das doações, o homem diz que metade das arrecadações do almoço que acontecerá no Centro para comemorar o dia das mães (12/5) também serão direcionadas para as vítimas da tragédia.

A Ordem dos Advogados do Distrito Federal também se mobilizou para ajudar o estado. As doações podem ser feitas até esta sexta-feira (10/5) na sede da OAB-DF, na 516 norte. A vice-presidente Lenda Tariana destaca a importância de sensibilizar a sociedade e promover a solidariedade.

“A gente precisa sensibilizar as pessoas para essa situação. Imagina não ter um colchão e um cobertor para dormir ou um lugar para colocar as crianças”, diz Lenda, emocionada. “Claro que a doação isolada não é capaz de salvar vidas, mas a grande mobilização é”, enfatiza.

Lenda ainda diz que a parceria com a FAB e o estado do Rio Grande do Sul é fundamental para que a população receba a ajuda que precisa.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com o DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), também está se movimentando para receber doações e entregar diretamente na Base Aérea de Brasília. Para aqueles que não puderem doar fisicamente, os estudantes também estão recebendo doações pelo pix: pixdceufrgs@gmail.com.

Prevenção à golpes

O grande número de mobilizações espalhadas pelo território acendem uma luz sobre a necessidade de tomar certos cuidados com possíveis golpes no pix de doações. “Isso é lamentável. No pix que a gente apresentou, quando for fazer a doação, ela é para ‘SOS Rio Grande do Sul’”, reforça o governador do estado, Eduardo Leite, em suas redes sociais. “Se não aparecer isso na hora da doação, é porque é um golpe”, afirma Leite. (Colaboraram Maria Beatriz Giusti e Pedro José)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Leite (@eduardoleite45)

*Estagiários sob supervisão de Ronayre Nunes