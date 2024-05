Primeiro voo da FAB com doações para o Rio Grande do Sul decola de Brasília

KC30 com doações ao RS é carregado na Base Aérea de Brasília - (crédito: FAB/Divulgação)

O avião KC30, nome dado ao Airbus 330 da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou, por volta das 10h30 desta segunda-feira (6/5), da Base Aérea de Brasília (BABR) com a primeira remessa de doações aos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O voo, que transporta 18 toneladas de donativos, tem como destino a Base Aérea de Canoas (BACO), município da região metropolitana de Porto Alegre e um dos mais atingido pelas cheias.

Outros voos da FAB estão programados para sair da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro, e da Base Aérea de Guarulhos (BASP), em São Paulo, para entregar doações para o estado do Sul.

A campanha teve início na noite da sexta-feira (3/05) com a convocação da comunidade em participar com a doação de roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis.

Os pontos de coleta — na Base Aérea do Galeão, na Base Aérea de São Paulo e na Base Aérea de Brasília — seguem ativos e centralizam as doações, recebendo os materiais todos os dias entre 8 e 18 horas.

Parte da campanha "Todos Unidos pelo Sul!", a operação de coleta de donativos ocorre em todo o país, com a logística de entrega ao estado do Sul concentrada nessas três bases da FAB que fará o encaminhamento de todo o material ao estado gaúcho.

A aeronave utilizada neste primeiro voo é a mesma que também foi utilizada na operação de resgate de brasileiros que estavam na região de Israel e da Faixa de Gaza no início do conflito no Oriente Médio.