Equipes de resgate federais e estaduais entram em ação no RS

As intensas chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul desencadearam uma situação de emergência, demandando uma resposta rápida e coordenada para o resgate e assistência às vítimas. Com uma mobilização conjunta de ministérios, Forças Armadas, Defesa Civil, e apoio direto do governo estadual e prefeituras, as equipes trabalham incansavelmente para mitigar os impactos devastadores das enchentes.

Agentes da Força Nacional responderam prontamente ao chamado de auxílio, se deslocando para as áreas mais afetadas pelas chuvas. Com um contingente de 117 agentes, incluindo policiais militares, bombeiros e policiais civis, eles estão focados no resgate dos desabrigados. Com uma atuação planejada em municípios como Canoas e São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, eles se juntam aos esforços locais para lidar com a crise.

Os números divulgados pela Defesa Civil do RS mostram a extensão dos estragos provocados pelas chuvas. Mais de 850 mil pessoas foram afetadas, em 350 municípios atingidos pela inundação. Com mais de 122 mil pessoas desalojadas e outras alojadas em acampamentos emergenciais, o estado enfrenta uma crise humanitária de grandes proporções.

A Marinha do Brasil também está ativa na operação de resgate, com os Fuzileiros Navais trabalhando nas áreas mais afetadas. As equipes da Capitania Fluvial de Porto Alegre e da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul estão mobilizadas para prestar assistência às vítimas, transportando-as para locais seguros.

O apoio às operações de resgate não se limita apenas às forças federais. Diversos estados brasileiros, além do Distrito Federal, estão contribuindo com equipes, equipamentos e recursos para complementar o auxílio emergencial. Prefeituras também estão enviando técnicos da Defesa Civil Municipal em missão de ajuda humanitária, enquanto o governo estadual mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde para prestar auxílio às operações de busca e salvamento.

Alerta

Enquanto isso, o estado de Santa Catarina está em estado de alerta para possíveis consequências das enchentes vindas do Rio Grande do Sul. Com planos de emergência prontos para serem executados, a Defesa Civil local está mobilizada e preparada para enfrentar a situação, é o que afirmou o coordenador regional de proteção e defesa civil da região norte e nordeste de Santa Catarina, Antonio Edival Pereira, ao Correio.



“Estão se preparando. Em estado de alerta. Prontos para executar o trabalho que foram preparados”, observou. “Não dá para comparar a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Eles não tem toda estrutura que Santa Catarina tem. Temos a Coordenadoria de Monitoramento e Alerta com equipe de meteorologista, hidrologia, geologia. Em Santa Catarina está para ser lançado o "Proteção Levado a Sério” do Governo Federal - programa que prevê a recuperação e reforma de barragens já existentes e construção de canais extravasores”, completou.



*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori