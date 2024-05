Saidinha: 77,4% dos brasileiros acreditam que benefício deve ser proibido

As saídas temporárias, regulamentadas pela Lei de Execução Penal, são concedidas, exclusivamente, aos detentos do semiaberto que tenham cumprido um sexto da pena total, e que tenham bom comportamento - (crédito: G. Detmar/CNJ)

Segundo a 161ª Pesquisa CNT de Opinião, divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes nesta terça-feira (7/5), 77,4% dos brasileiros entrevistados acreditam que as saidinhas devem ser proibidas e 19,8% defendem que a medida deve ser mantida. A avaliação para a proibição do benefício para presos é maior entre as pessoas que se consideram de direita (85,2%) do que as de esquerda (64,6%).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, em abril, a Lei das Saidinhas, mas vetou o trecho que proíbe os presos de poderem visitar as famílias. Ao vetar o trecho que impedia a visita, o presidente barrou, também, o dispositivo que impedia os detentos do semiaberto de deixar a cadeia para atividades que "concorram para o retorno ao convívio social".

Cabe destacar também que Lula sancionou o trecho que proíbe a saída temporária de condenados por crimes hediondos, com violência ou grave ameaça — como estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas.

Segurança pública

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a expectativa para a área de segurança pública para os próximos 6 meses e 42, 9% disseram que vai ficar igual, 29, 5% avaliaram que vai piorar e para 25,7% vai melhorar. A avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse setor caiu do ano passado para cá.

"A segurança pública é um tema sensível que vem sendo avaliada como negativa junto à população, necessitando de ações do governo federal no combate ao crime, segurança nas fronteiras e uma legislação que puna de forma mais efetiva os delitos cometidos, evitando a reincidência. Sua atuação sobre o tema das 'saidinhas' temporárias de presos é vista como equivocada", afirma Marcelo Souza, diretor do Instituto MDA, que participou do levanamento.

A 161ª Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.002 pessoas presencialmente, no período de 1 a 5 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é 95%.