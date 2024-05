Ambev suspende produção de cerveja para enviar água para o RS

A Ambev anunciou em suas redes sociais que vai parar a produção de cerveja em Vimão (RS) para envasar água potável para o Rio Grande do Sul. Serão cerca de 850.000 latas de água de 473 ml produzidas por dia na cervejaria de Viamão.

A companhia precisou levar alguns maquinários de São Paulo para viabilizar a adaptação da fábrica. A empresa começa a distribuir as latas de água nesta quarta-feira (8/5).

"Como uma empresa brasileira, estamos e estaremos sempre ao lado dos brasileiros em todas as situações", escreveram na publicação.

A companhia disse que já doou mais de 560 mil litros de água para o estado.

Levamos novos maquinários para viabilizar a adaptação de fábrica de Viamão. Como uma empresa brasileira, estamos e estaremos sempre ao lado dos brasileiros em todas as situações. Junto com a empresa @BallCorpHQ , que doou as latas, vamos começar a distribuição amanhã. ???????? pic.twitter.com/ks5AX5iZYN