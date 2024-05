RS: Porto do Rio Grande segue funcionando, apesar de risco de enchente

A Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul emitiu nota na manhã desta quarta-feira (8/5) informando que o Porto do Rio Grande, o mais importante do estado, segue funcionando normalmente. O governo do estado emitiu alerta para inundações na região, por conta do escoamento do Guaíba nas próximas horas.

"O Porto do Rio Grande segue operando normalmente. A correnteza permanece de vazante a uma velocidade de 3.2 nós, o equivalente a 5.92 km/h. A tábua de maré da Praticagem da Barra apontou que a Laguna dos Patos atingiu os 80 cm acima do nível normal, às 8h", diz o texto.

A Defesa Civil de Rio Grande pediu ontem para que todos aqueles que moram em residências até 200 metros de distância da Lagoa saiam de suas casa. A cidade é banhada tanto pela lagoa, quanto pelo oceano. Parte do centro da cidade, onde fica o porto, já havia sido tomada pelo alto volume da lagoa.

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco (MDB-RS), alertou nas redes sociais que deve ocorrer "chuva intensa" na cidade nas próximas horas. "Isso agrava (a situação) porque estamos com a lagoa cheia e dificulta muito a saída e escoamento dessas águas. Alerta para as pessoas na área de risco, entorno do canal do Norte, áreas do interior, índice muito alto de chuva nas próximas horas", disse.

Ao todo, 280 pessoas já deixaram suas casas — o município tem 191 mil habitantes.