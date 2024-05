O que se sabe sobre a morte da turista israelense no Rio de Janeiro

Alma viajava sozinha pelo Brasil e estava no Rio de Janeiro há dez dias - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A turista israelense Alma Bohadana, 22 anos, foi encontrada morta na segunda-feira (6/5), em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A jovem viajava sozinha pelo Brasil e estava em território carioca há 10 dias. Ao Correio, a Polícia Civil disse que a investigação do caso está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital.

Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Policiais civis realizam diligências a fim de esclarecer os fatos e as circunstâncias da morte da mulher. A turista israelense voltava de uma trilha com outro estrangeiro quando os dois foram abordados por homens em uma motocicleta. Alma teria se assustado e caiu de 15 metros em uma área de mata após pular de uma mureta perto da subida do morro Corcovado.



Segundo o jornal carioca O Dia, o homem que acompanhava Alma foi ouvido pelo Batalhão de Policiamento Turístico. No primeiro momento, o jovem se referiu a Alma como namorada e relatou que ambos correram após ao ver uma motocicleta se aproximar e acharem que seriam roubados. Depois, o estrangeiro disse que eles foram abordados por uma van ou carro vermelho, mas que não viram armas.

No terceiro relato aos policiais, o homem afirmou que conheceu Alma no hostel em que estavam hospedados e que os dois eram apenas amigos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após a queda, mas quando chegou ao local a israelense já estava morta. O corpo de Alma foi encaminhado para o Instituto Médio Legal (IML).

O Correio tenta contato com o Ministério das Relações Exteriores para saber informações sobre os trâmites e contato com a família da israelense, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.