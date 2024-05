Chuvas no RS: governo irá antecipar R$ 1 bilhão de restituição aos gaúchos

As muitas consequências da enchente que atingiu quase todo o estado do Rio Grande do Sul levaram o governo federal a adotar outra medida, além de facilitar o acesso de recursos públicos do Orçamento, para amenizar o drama dos gaúchos. O Ministério da Economia decidiu antecipar a restituição de R$ 1 bilhão do Imposto de Renda a contribuintes do estado. O pagamento desse recurso começa nesta quinta-feira (8/9).

A previsão de pagamento do primeiro lote, para todo o país, é 31 de maio, segundo o cronograma da Receita Federal. Assim, o governo adianta o pagamento daqueles moradores do estado que já fizeram suas declarações.

A informação da antecipação do pagamento da restituição foi feita nas redes sociais da deputada Maria do Rosário (PT-RS).

"Atenção Rio Grande do Sul. Recebemos uma notíciaimportante diretamente do Ministério da Economia. A partir de amanhã (09/05) será iniciado o pagamento da restituição do Imposto de Renda com prioridade ao nosso estado. O governo está antecipando mais de R$ 1 bilhão. Todos e todas que declararam vão receber o recurso independente da faixa", postou Maria do Rosário, que é pré-candidata à prefeita de Porto Alegre.

O primeiro lote do imposto sempre prioriza idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores que têm a educação como maior fonte de renda.