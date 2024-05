Purificadores comprados em vaquinha de Felipe Neto estão funcionando

Segundo Felipe Neto, com os purificadores, será possível produzir 1,5 milhão de litros de água por dia - (crédito: Reprodução/Twitter/@felipeneto)

O influenciador digital Felipe Neto postou nas redes sociais um vídeo que mostra a chegada de 220 purificadores de água que foram comprados com o dinheiro arrecadado em uma vaquinha criada por ele para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Os equipamentos foram transportados pela Força Aérea Brasileira ao estado e agora a Defesa Civil ensina como utilizá-los.

"24 horas! Levantamos o valor para compra dos 220 purificadores. Quase R$ 5 milhões. Os purificadores irão amanhã (nesta quarta) cedo via FAB ao RS, onde a Defesa Civil está aguardando para instalar em 220 regiões, gerando milhões de litros de água potável", disse Felipe.



Segundo Felipe Neto, com os purificadores, será possível produzir 1,5 milhão de litros de água por dia. Ainda no X, antigo Twitter, o influenciador fez uma prestação de constas e explicou que cada purificador custou R$ 22 mil, incluindo filtro de linha e kit de manutenção.



FUNCIONANDO!!!



Os purificadores estão sendo instalados e a Defesa Civil está ensinando os locais a como operar.



Muito muito muito feliz. Olhem o resultado disso! pic.twitter.com/bGsZwPkUQv — Felipe Neto ???? (@felipeneto) May 8, 2024