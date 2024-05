Produtora confirma show extra de Bruno Mars em Brasília; veja detalhes

Depois de um fila quilométrica para compra de ingressos, os fãs do cantor Bruno Mars podem esperar um show extra no Distrito Federal. A produtora responsável pela apresentação confirmou o show extra. A apresentação extra vai ocorrer em 18 de outubro, um dia depois do primeiro show, Arena BRB, no estádio Mané Garrincha.

Além do show extra em Brasília, foram confirmadas novas datas de show em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e um no Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro. Para a cidade de São Paulo, os ingressos terão pré-venda no dia 9 de maio, a partir das 9h (site) e 11h na bilheteria física. Para o Rio de Janeiro e Brasília, a pré-venda começa também no dia 9 de maio, a partir das 11h (site) e 13h nas bilheterias físicas.

A venda geral começa no dia seguinte, 10 de maio. São Paulo a partir das 9h (site) e 11h na bilheteria física. Para o Rio de Janeiro e Brasília, começa também no dia 10 de maio, a partir das 11h (site) e 13h nas bilheterias físicas.

Fila de ingressos quilométrica em Brasília

Fãs do cantor Bruno Mars dormiram na fila para tentar serem os primeiros a comprar ingressos para o show dele em Brasília do dia 17 de outubro.



No começo da manhã, por volta das 7h, a fila para a compra presencial dos ingressos em Brasília dava volta no Ginásio Nilson Nelson, onde estão sendo realizadas as vendas presenciais.



Bruno Mars no Brasil

Bruno Mars anunciou o retorno ao Brasil no dia 2 de maio. O ícone do pop ganhou o coração dos brasileiros após a vinda ao Brasil em 2023, para se apresentar no festival The Town.

Com o anúncio de novas datas, o fará oito apresentações em solo brasileiro: 4 em São Paulo, duas no Rio de Janeiro e duas em Brasília.

As apresentações serão em outubro. A primeira passagem de Bruno será no Rio, no dia 4 e no dia 5. Em São Paulo, os shows serão em 8, 9, 12 e 13 de outubro, o primeiro sendo a data do aniversário do cantor.

Brasília será o último destino de Bruninho, com shows marcados para 17 e 18 de outubro.