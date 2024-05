Projeto (In)Classificáveis entrevista personalidades da cena brasiliense

A iniciativa (In)Classificáveis, realizada com recursos do Fundo de apoio à cultura do Distrito Federal (FAC/DF), é um projeto inédito do multiartista Bruno Ferraz, que promove debates sobre diversidade, misoginia, arte, carreira, resistência e preconceito com ícones da cena brasiliense.

Em 2023, Bruno assumiu o papel de repórter para realizar oito entrevistas com diferentes personalidades de Brasília, que lançadas sempre às terças-feiras no canal (In)Classificáveis do YouTube, às 19h. Os entrevistados do primeiro episódio são o deputado distrital Fábio Félix, a drag queen Ruth Venceremos, Iago Gabriel de Melo, Joice Marques, Israel Cordova, Letícia Fialho, Jonathan Andrade e Maria Leo Araruna.

O artista se caracteriza para os vídeos como se sente bem: de salto, figurino e maquiagem. As entrevistas serão postadas nos meses de maio e junho, respectivamente meses que celebram o Dia internacional contra a homofobia e o Orgulho LGBTQIAPN+. O nome do projeto foi inspirado no sentimento do autor de não se enquadrar em nenhum padrão, por isso não pode ser classificado.

Para a realização do Webcanal, Bruno se juntou à diretora Juana Miranda, ao roteirista Kalebe Lizan e à produtora Débora Almeida. O programa visa também dar voz às pessoas de Brasília e da periferia do DF. Ao final, haverá também um Sarau virtual com performances de arte, literatura, teatro, dança e mural em espaço urbano.

A diretora Juana conta que o projeto surgiu da vontade de difundir trajetórias de sucesso que sirvam de inspiração para pessoas que não se encaixam no padrão proposto pela sociedade: “Para selecionar os entrevistados buscamos diversas linguagens artísticas para compor o quadro. Algumas pessoas podem assistir a essas lutas e não se sentirem mais sozinhas. Existe o apoio de uma comunidade.”

Os temas de cada vídeo são variados pelo fato de cada personagem atuar em áreas diferentes. “Trazemos histórias de mulheres, homens, não-binário, trans, travesti e drag queen. Temos uma diversidade de olhares, que faz com que o conteúdo seja mais rico ", diz Juana.

“A escolha do momento de lançamento foi especialmente em relação à luta contra a homofobia e o orgulho LGBT. Acho que essa luta tem que ser de todos. Eu sou uma mulher branca, cis, hetero e entendo que faz parte do meu posicionamento nos meus trabalhos estar junto nessa luta. Essa busca pela liberdade de ser quem é me inspira ", ressalta.

A diretora argumenta que, apesar do público alvo das reflexões sere a comunidade LGBTQIAPN+, todos podem se beneficiar ao conhecer novas opiniões e talvez quebrar alguns preconceitos ao ter contato com outros pontos de vista.

Confira o cronograma completo de lançamentos:

Vídeos entrevistas:

07/5 - Maria Léo Araruna

14/5 - Fábio Felix

21/5 - Iago Gabriel de Melo

28/5 - Joice Marques

04/6 - Israel Córdova - Kalash

11/6 - Letícia Fialho

18/6 - Jonathan Andrade

25/6 - Ruth Venceremos





Sarau Poético:

26/6 - Bruno Ferraz

27/6 - Maria Leo Araruna

28/6 - Israel Córdova - Kalash

29/6 - Jonathan Andrade

30/6 - Iago Gabriel de Melo

Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel*