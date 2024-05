AGU abre ação contra Pablo Marçal por disseminação de fake news

Nos últimos dias, Marçal usou as redes sociais para afirmar que caminhões com doações estariam sendo barrados e impedidos de distribuir água, alimentos e roupas para os atingidos, o que é mentira. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O coach e influenciador Pablo Marçal é alvo de uma ação judicial apresentada, nesta quarta-feira (8/5), pela Advocacia-Geral da União (AGU) por publicações falsas sobre a atuação das Forças Armadas e dos governos federal e estadual nas enchentes que estão causando destruição no Rio Grande do Sul.

Nos últimos dias, Marçal usou as redes sociais para afirmar que caminhões com doações estariam sendo barrados e impedidos de distribuir água, alimentos e roupas para os atingidos, o que é mentira.

Outra fake news propagada pelo coach apontada pelo órgão é que um empresário teria colocado mais aeronaves do que a Força Aérea Brasileira (FAB) no atendimento. Os militares contam com quatro aviões e 17 helicópteros para os resgates e operações.

A AGU aponta que esse tipo de notícias falsas atrapalham os resgates e desestimulam a ajuda de outras pessoas em momentos de calamidade.

As Forças Armadas vêm trabalhando com resgate, atendimentos médicos, transporte, recebimento e entrega de doações desde o início do mês, indicou a ação da AGU.

A ação ainda reforça que o coach tem 8,4 milhões de seguidores apenas em uma rede social, o que contribui para a disseminação de um conteúdo que visa desinformar a sociedade.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), disse que a Polícia Federal deverá ser acionada para apurar a propagação de mentiras sobre a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul.