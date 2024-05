Correios abrem seleção para voluntários na triagem de donativos ao RS

Os Correios abriram, nesta quarta-feira (8/5), uma seleção para voluntários na triagem de donativos que serão destinados às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O apoio será necessário nos municípios de Cajamar e Guarulhos, no estado de São Paulo; em Brasília, no Setor de Oficinas Sul/SOF Sul; e em Curitiba, Cascavel e Londrina, no Paraná.

As inscrições podem feitas pelos e-mails sgreo-bsb@correios.com.br (Brasília), spm-voluntarios-rs@correios.com.br (São Paulo) e prsgreoegepesse@correios.com.br (Paraná) e devem conter nome completo e telefone de contato.

"A mobilização dos brasileiros é essencial para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é garantir que o povo gaúcho seja acolhido neste momento de grande tristeza e toda a ajuda é importante para que o estado e a população se recuperem, o mais breve possível, desta tragédia", disse, em nota, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Toda a rede de agências dos Correios nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul (no RS, parte das cidades) está recebendo doações de água (prioritário), alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet. O transporte dos itens para o Rio Grande do Sul é feito pelos Correios de maneira gratuita, sem qualquer custo para quem faz a doação. Se possível, a empresa pede que o doador embale e identifique o tipo de material, mas não é uma exigência.

Nos três primeiros dias, cerca de 800 toneladas de itens foram arrecadadas pelos Correios — incluindo 50 toneladas de roupas que foram doadas pela Receita Federal do Brasil e 23 toneladas de itens de vestuário e utensílios domésticos destinados pela própria estatal (objetos de refugo, ou seja, que passaram por todas as tentativas de entrega, não foram procurados pelos destinatários nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor).

O envio da primeira remessa de doações, com cerca de 30 toneladas, foi realizado em parceria entre a estatal e a Força Aérea Brasileira (FAB) e acompanhada pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, na terça-feira (7). O avião da FAB partiu da Base Aérea de Guarulhos (SP) até a Base Aérea de Canoas (RS), de onde caminhões dos Correios levaram os donativos à sede da Defesa Civil, em Porto Alegre.

Nos dias 7 e 8, os Correios entregaram 200 toneladas para a Defesa Civil em Porto Alegre e estão em trânsito mais 250 toneladas.