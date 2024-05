Cavalo submerso no RS é resgatado por vice-prefeito; veja vídeo

O vice-prefeito do município gaúcho Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva, resgatou um cavalo que estava submerso na enchente que atinge Canoas, no Rio Grande do Sul. O resgate do animal foi feito na segunda-feira (6/5). Marcelo já atuou como domador de cavalos. "A gente estava resgatando pessoas, mas quando vimos o cavalo, jamais deixaríamos ele morrer", disse o vice-prefeito, ao g1.

O município Santo Antônio da Patrulha fica a 80 km de Porto Alegre e não sofreu grandes impactos das fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Por isso, o vice-prefeito Marcelo viajou para Canoas para ajudar nos resgates, onde milhares de pessoas estão em risco e 11 bairros foram evacuados por causa da cheias.

Outro cavalo ilhado

Foi em Canoas que outro cavalo foi flagrado ilhado no telhado de uma casa na manhã de quarta-feira (8/5). O animal ainda aguarda ser resgatado. Segundo o prefeito Jairo Jorge (PSD) o resgate exige o uso de helicóptero que suporte o peso do cavalo e a prefeitura está preparando a logística para o salvamento do animal.