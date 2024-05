Sesi aprova recursos para atender vítimas de inundações no RS

O Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi) aprovou, nesta quarta-feira (8/5), a disponibilização de recursos para a unidade estadual do Rio Grande do Sul. A resolução estabelece medidas de apoio humanitário, incluindo distribuição imediata de itens essenciais como higiene pessoal, alimentos e comunicação, visando atender as necessidades básicas das vítimas afetadas por desastres naturais.

Além disso, o Conselho Nacional do Sesi autorizou recursos para auxiliar a unidade regional no Rio Grande do Sul, afetada pelos desastres, a fim de restaurar a capacidade de atendimento e apoiar as comunidades locais. Os recursos precisam ser requisitados previamente pelo Sesi-RS. Fazem parte do Conselho Nacional do Sesi as federações industriais dos estados e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).