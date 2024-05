Rio Grande do Sul: número de mortes sobe para 107

Vista aérea da área portuária inundada de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 8 de maio de 2024 - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O número de pessoas que morreram em decorrência das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul subiu para 107. O dado foi atualizado no último boletim informativo da Defesa Civil do estado, na manhã desta quinta-feira (9/5).

De 497 municípios no estado, 425 foram afetados pelas enchentes. No total, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia climática. Os abrigos do estados já reúnem 67.542 cidadãos e 164.583 estão desalojados. Trezentos e setenta e quatro pessoas ficaram feridas e 136 estão desaparecidas.

Um temporal acompanhado com ventos fortes atingiu Porto Alegre na tarde da quarta-feira (8/5). As novas chuvas são apenas o começo, de acordo com a Defesa Civil: são esperadas mais temporais, com ventos que podem passar de 90 km/h.

Além disso, uma frente fria começou a influenciar o estado na quarta-feira, o que pode prejudicar o trabalho com os desabrigados, que, na maioria, só saíram de casa com a roupa do corpo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que a temperatura no estado deve variar entre 4ºC a 8ºC nas áreas mais frias do sudoeste, do Planalto e da Serra. Em Porto Alegre, a mínima deve ficar ao redor dos 12ºC.