Morre Carlos Fernando Mathias, ex-ministro do STJ, aos 85 anos

O ex-ministro do STJ, Carlos Fernando Mathias de Souza, faleceu na noite desta quarta-feira (8/5), aos 85 anos, em Brasília. A informação foi confirmada ao Correio pela família. Mathias morreu em casa devido à falência múltipla dos órgãos.

Natural do Rio de Janeiro, Mathias deixa esposa, duas filhas e um neto. Ainda não há informações sobre o velório.

Mathias também fez parte do Tribunal Regional Federal (TRF) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Distrito Federal. Foi presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ) e presidente do Instituto Ítalo-Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos.

Com duas graduações, ele se formou em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Mathias deu aulas na Universidade de Brasília (UnB) e no Ceub.

Pelas atividades desenvolvidas na área jurídica e de docência, recebeu centenas de prêmios e títulos de instituições públicas e privadas brasileiras e estrangeiras, entre os quais a Medalha do Mérito Professor San Tiago Dantas. Um renomado autoralista na área em que fez diversas publicações.

Amigos o destacam como uma figura emblemática, não apenas pela extraordinária trajetória profissional, mas pelo impacto deixado nas vidas daqueles que tiveram a honra de seu convívio e ensinamentos.

"Sua voz ressoa nas salas de aula, nos tribunais e nas páginas de seus livros, seus milhares de artigos publicados em jornais de grande circulação, guiando gerações de estudantes, advogados e magistrados", homenageou um ex-aluno.