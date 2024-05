Rio Grande do Sul: boi é encontrado em altar de igreja

Os municípios do Vale do Taquari foram um dos mais atingidos pelas chuvas - (crédito: Reprodução/Redes sociais @marjorui_)

Um boi foi encontrado dentro do Santuário Nossa Senhora da Assunção após as enchentes que atingiram Taquari (RS), a cerca de 103 km de Porto Alegre.

O animal foi encontrado por um morador da região. Segundo informações do Bom dia Rio Grande, da RBS TV, o animal já foi resgatado e está bem. Taquari, município onde o animal foi encontrado, decretou estado de calamidade no último sábado (4/5).

Os municípios do Vale do Taquari foram um dos mais atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O número de pessoas que morreram em decorrência das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul subiu para 107. O dado foi atualizado no último boletim informativo da Defesa Civil do estado, na manhã desta quinta-feira (9).

De 497 municípios no estado, 425 foram afetados pelas enchentes. No total, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia climática. Os abrigos do estados já reúnem 67.542 cidadãos e 164.583 estão desalojados.