Reconstrução do RS deve custar pelo menos R$19 bilhões

Ponte destruída em Sinimbu, no Rio Grande do Sul - (crédito: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite afirmou nesta quinta-feira (9/8) que a reconstrução do estado deverá custar pelo menos R$ 19 bilhões. Os cálculos são preliminares mas dão uma dimensão do recurso que será necessário para reestruturar os serviços e a infraestrutura do estado.

A declaração de Eduardo Leite foi feita pelas redes sociais. "Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas horas, vamos detalhar as ações projetadas que contemplariam as nossas necessidades", publicou.

Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 9, 2024

O mais recente boletim da Defesa Civil, divulgado nesta quinta-feira (9/5) aponta que 425 municípios foram afetados, 67.542 pessoas foram levadas para abrigos e 164.583 estão desalojadas e mais de 1 milhão e 400 mil pessoas foram diretamente atingidas.

Na quarta-feira, a Confederação Nacional dos Município (CNM) atualizou boletim sobre os estragos causados pelo desastre no Rio Grande do Sul e estimou o prejuízo em R$6,3 bilhões. Esse boletim é atualizado diariamente.

Mais de 61 mil moradias danificadas por desastres no Rio Grande do Sul e prejuízos parciais de R$ 6,3 bilhões. Segundo a CNM, 61,4 mil moradias foram atingidas e 6,2 mil estão totalmente destruídas. A entidade reforça, no entanto, que os dados são parciais e que as gestões enfrentam dificuldades de atualizar os sistemas informativos em tempo real.

Na terça-feira, o Congresso Nacional promulgou um projeto de autoria do governo federal para excepcionalizar os gastos com a reconstrução do Rio Grande do Sul e acelerar o repasse de verbas. O presidente Lula tem dito que não faltaram recursos e não haverá impedimento de burocracia para atender o estado.