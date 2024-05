Cavalo resgatado em telhado no RS é acolhido em hospital veterinário

O cavalo caramelo, resgatado nesta terça-feira (9/5) após ficar ilhado no telhado de uma casa durante as enchentes que assolam o município gaúcho de Canoas e parte do Rio Grande do Sul, foi levado para um hospital veterinário, onde passa por acompanhamento.

A profissional Mariângela Allgayer, que faz parte da equipe que atende Caramelo, disse que ele chegou ao hospital "muito desidratado". Segundo ela, em entrevista ao portal UOL, o animal passou por procedimentos de hidratação, alimentação e sedação. Uma publicação no X (antigo Twitter) do hospital onde Caramelo está internado autalizou o quadro de saúde do animal. Veja:

Foi aqui que pediram atualizações do Caramelo (ou Valente)? ???? Ele está sendo muito bem cuidado em nosso Hospital Veterinário por um time de médicos veterinários, residentes e voluntários. Essa foto foi tirada agora há pouco pela Lisiele Zanchettin, da Rádio Gaúcha. pic.twitter.com/kbEtwPSDy3 — Ulbra (@ulbrabr) May 9, 2024

Resgate

O animal Caramelo foi resgatado pelo vice-prefeito do município gaúcho Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva. Ele, que tem experiências como domador de cavalos, viajou a Canoas para ajudar nos resgates, onde milhares de pessoas estão em risco e 11 bairros foram evacuados por causa da cheias.

Veja o vídeo do resgate do cavalo caramelo:

Caramelo não foi o primeiro animal resgatado nas enchentes que atingem municípios gaúchos. De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, cerca de 10 mil animais já foram acolhidos no estado até o momento. O estado passa pela pior crise climática da história. Mais de 85% das cidades gaúchas vêm sendo afetadas por enchentes e inundações desde a semana passada.

De acordo com o balanço das 18h desta quinta da Defesa Civil do estado, 107 pessoas morreram em decorrência do mau tempo. Além disso, 134 pessoas estão desaparecidas, 754 estão feridas, 327.105 pessoas estão desalojadas e 68.519 estão em abrigos.