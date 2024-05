Tragédia no RS: Número de feridos e desalojados dobram em 24 horas

De quinta-feira (9/5) para esta sexta-feira (10/5), os números de feridos e desalojados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul mais que dobraram. Segundo a Defesa Civil, as pessoas feridas passaram de 374 para 756 e o número de desalojados subiu de 164.583 para 337.346. Ao todo, 1.947.372 gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas, 116 morreram e 143 pessoas estão desaparecidas.

As chuvas que atingiram o estado provocaram danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 75 trechos em 47 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. Além disso, a tragédia climática impactou outros serviços, pois 163.313 locais estão sem energia elétrica e 385.361 pessoas estão sem abastecimento de água.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio Grande do Sul voltará a ser atingido por chuvas fortes nesta sexta-feira (10/5). A previsão indica que entre hoje e o fim de semana a chuva com maior intensidade será no centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina. Neste período, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros.









Ainda de acordo com o Inmet, os ventos mudarão de direção e irão soprar predominantemente de sul. Entre o fim do domingo (12/5) e a segunda-feira (13/5), as rajadas variam de oeste a sul e depois de sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14/5), os ventos enfraquecem.

"É importante ressaltar que os volumes de chuva previstos podem causar novos transtornos em áreas já afetadas anteriormente. Por este motivo, o Inmet alerta e recomenda acompanhar e seguir as orientações da Defesa Civil Nacional", alerta o Instituto.