Dia das Mães: Tebet propõe que mães peçam doações para RS como presente

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, propôs que todas as mães peçam aos filhos que troquem o presente de Dia das Mães por doações para o RS.

"Eu gostaria de reforçar uma coisa com vocês, o frio está chegando na semana que vem no Rio Grande do Sul, nós já estamos com quase 80 mil pessoas desabrigadas. Que tal pedir, como mãe que somos - eu já pedi pras minhas filhas - no lugar de cobertor, roupas. Enfim, o que fosse comprar pra nós que pudesse comprar para doação. Eu já pedi pras minhas filhas eu quero cobertores para mandar pro Rio Grande do Sul", afirmou a ministra Simone Tebet.

O pedido foi feito através do Instagram da ministra em vídeo gravado antes de Tebet embarcar com uma comitiva de ministros para o Rio Grande do Sul na última quarta-feira (8/5).

Uma grande corrente de solidariedade tem se formado em todo país, e até no exterior, para socorrer as pessoas que foram atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul.

Apenas a campanha Brasília pelo Sul, organizada pelo Governo do Distrito Federal já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos e água para as vítimas das enchentes.