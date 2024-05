Polícia Militar organiza comboio com doações para o Rio Grande do Sul

Na manhã desta sexta-feira (10/5), 36 batalhões da Polícia Militar do Distrito Federal se reuniram no Pátio do Quartel do Comando Geral (QCG) da PMDF, no Setor Policial Sul, para realizar um comboio de entrega de donativos em prol do Rio Grande do Sul na base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB).

Em solenidade realizada em frente ao Palácio Tiradentes, a Comandante-geral da PMDF Coronel Ana Paula Barros Habka afirmou que, em quatro dias de arrecadação em todas as unidades da PM, foram coletadas 100 toneladas de materiais, como roupas e mantimentos.

“Esse é um momento de muita consternação e tristeza pelo que a população do Rio Grande do Sul está passando. Neste ato, agradeço a toda comunidade do DF, e a todos os policiais que contribuíram para que chegássemos a 100 toneladas de doações recolhidas. Confesso que não imaginei que chegaríamos a tanto em somente quatro dias de campanha. Com essa demonstração, o DF vai ajudar a acalentar uma parte dessas pessoas que estão em tanto sofrimento”, declarou a Coronel.

Ao todo, 90 veículos estão em deslocamento para entregar as doações na FAB, sendo 21 vans, 7 camburões, 27 ônibus e 35 viaturas. O objetivo da mobilização desse contingente é justamente organizar o descarregamento, que será feito em espaço reservado da base aérea, com a ajuda de todos os agentes.

As unidades da PMDF continuarão recolhendo doações, mas as próximas entregas ficarão a cargo de cada unidade para a base aérea.