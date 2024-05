Chef Felipe Bronze é agredido durante assalto no RJ: "Coronhadas na cabeça"

"Pessoal, estou bem. Fui assaltado há pouco, portanto, qualquer contato em meu nome, desconsiderem, por favor", disse o chef nos stories do Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram Felipe Bronze)

O empresário e chef de cozinha Felipe Bronze foi assaltado na última sexta-feira (10/5), em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e relatou os momentos de tensão que viveu. "Pessoal, estou bem. Fui assaltado há pouco, portanto, qualquer contato em meu nome, desconsiderem, por favor", iniciou nos stories do Instagram ao falar sobre o caso.

Ainda na publicação, Bronze apareceu com a gola da blusa manchada de sangue e falou como começou a abordagem dos ladrões. “Reagi tentando desarmar o cara e apontei a arma para ele, reflexo de defesa pessoal. Aí veio o outro cara, que estava armado também, e colocou a arma na minha barriga, me deu um soco na cabeça, me deram umas coronhadas, sangrei um pouquinho. Mas foi só o susto", relembra.



Felipe relatou que a abordagem começou quando os indivíduos bateram no retrovisor do carro, fazendo o chef de cozinha descer do carro para arrumar a peça e neste momento começaram a abordagem.



“Reagi muito mal. Apontaram a arma para mim no chão. Foi o maior susto da minha vida. Não façam isso. Uma burrice imensa", concluiu Bronze sobre ter reagido. Segundo Felipe, após o assalto, ele seguiu para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, e depois passou na emergência: "Está tudo certo, não precisam dar ponto, só sangrou bastante mesmo".



A 18ª DP (Praça da Bandeira) é quem está investigando o caso e busca identificar os criminosos.