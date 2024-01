Assalto no Sudoeste: homem invade loja, rende vendedora e leva bens

Na tarde desta terça (2/1), um homem disfarçado com máscara e óculos invadiu uma loja localizada na CLSW 103, no Sudoeste, anunciou um assalto e levou celulares, computador e dinheiro. O prejuízo deixado com a subtração dos bens é de cerca de R$ 15 mil. Essa é a segunda vez que o estabelecimento é assaltado.

O criminoso rendeu a funcionária que se encontrava no local e mandou ela ficar dentro do banheiro, onde a mulher se trancou. Antes disso, o assaltante mandou ela retirar as joias que usava. Além das joias, ele levou computador, uma quantia em dinheiro e três celulares.

A proprietária do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro. A funcionária ainda conseguiu rastrear a localização do celular que mostrava o homem no Parque da Cidade. Oficiais do Batalhão Fox da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegaram a ir até o local, mas o criminoso não foi encontrado.

Vídeos das câmeras de segurança localizadas próximas à loja mostram o homem chegando ao estabelecimento. Testemunhas avistaram uma mulher na companhia do assaltante. As câmeras de segurança também registraram ela transitando pelo local. Ninguém foi preso ainda, mas o caso segue em investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Outra loja localizada na mesma quadra também foi assaltada recentemente. Os comerciantes da região atribuem a vulnerabilidade do local à quantidade de lojas fechadas ao redor, o que acaba deixando a quadra menos movimentada.



Confira imagens do assaltante:



Veja abaixo imagens da mulher vista na companhia do criminoso: