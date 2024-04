Assaltante de perfumaria da Asa Sul é preso: prejuízo de R$ 100 mil

Equipes da 1ª Delegacia de Polícia desencadearam nessa terça-feira (23/4) uma ação para cumprir mandados de busca e apreensão em quatro endereços vinculados aos dois autores de um assalto praticado contra uma perfumaria na Asa Sul, no dia 12 de março deste ano. Foram apreendidos objetos relacionados ao roubo, alguns perfumes e dois veículos. Um dos envolvidos foi preso na operação. O outro criminoso havia sido preso há duas semanas.

Na ação, os policiais apreenderam, além de objetos vinculados ao assalto, dois veículos, sendo que um deles foi utilizado para fuga no dia do roubo e o outro veículo, furtado, já estava com a placa clonada, possivelmente preparado para a prática de outro delito. A dupla de assaltantes é suspeita de envolvimento em outros crimes por todo o Distrito Federal (DF). As investigações continuarão para averiguar os outros fatos.

O crime

O assalto aconteceu no dia 12 de março. Na ocasião, dois criminosos entraram, armados, usando máscaras e bonés, em uma perfumaria na Asa Sul e renderam funcionários e clientes, subtraindo centenas de perfumes, avaliados em mais de 100 mil reais.

A dupla permaneceu na loja, com as vítimas sob a mira de suas armas, por mais de cinco minutos, e, após encher algumas sacolas com os perfumes, fugiram em um veículo clonado que aguardava em frente ao comércio.