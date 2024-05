Rio Grande do Sul: sobe para 143 o número de mortos; 76 mil foram resgatados

Subiu para 143 o número de mortos na tragédia no Rio Grande do Sul. O boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã deste domingo (12/5), também aponta 125 desparecidos e 806 feridos até o momento.

O estado tem mais de meio milhão de desalojados (537.380 pessoas), sendo que 81.170 estão em abrigos. Ao todo, 446 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas.

Até o momento, 76.399 pessoas e 10.555 animais foram resgatados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste domingo (12/5), um novo alerta vermelho de "grande perigo" para o estado, com aviso de mais chuvas. De acordo com a Defesa Civil, o Rio Jacuí apresenta tendência de seguir em níveis elevados. Com isso, regiões que já estão inundadas tendem a apresentar elevação neste domingo.

Para ajudar

O governo do Rio Grande do Sul está arrecadando valores pela iniciativa "SOS Rio Grande do Sul". O CNPJ 92.958.800/0001-38 é a chave utilizada no Pix da conta no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).