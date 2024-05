Guaíba deverá superar cinco metros novamente na próxima semana

O rio Guaíba, que corta Porto Alegre, voltou a subir neste domingo (12/5), marcando 4,65 metros. A expectativa é que o rio possa voltar a valores acima de cinco metros, conforme a chegada da vazão pelos rios contribuintes e a atuação dos ventos. A informação é da Sala de Situação do Rio Grande do Sul.

A Laguna dos Patos também em níveis bem elevados e com tendências de aumento. Em função da chuva volumosa, todos os grandes rios do estado apresentam tendência de elevação, com subidas rápidas em cotas de inundação nas bacias dos rios Caí e Taquari e também no Jacuí.

A cota de inundação do rio Guaíba é de três metros. Segundo análises do Serviço Geológico do Brasil (SGB), ele deve permanecer acima da cota de inundação até a outra semana. O Guaíba atingiu a marca histórica de 5,33 metros no domingo (5/5). O último recorde tinha sido em 1941, quando o rio chegou a 4,76 metros.

De acordo com o governo do estado, as chuvas provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 85 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

*Com informações da Agência Brasil